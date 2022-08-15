李俊昊粉絲演唱會上的這套Look太犯規了：緊身衣+皮褲+眼罩，這Hot Body把迷妹們都看瘋了♥️

唱而優則演的李俊昊舉辦粉絲演唱會「Before Midnight」，大展久違的愛豆面貌，唱跳俱佳，顏值爆表。

8月12日-14日，李俊昊連續開唱3天，和粉絲們熱烈互動，最後一場活動還開通收費直播，和全球的粉絲們見面。 演唱會上，李俊昊也數次換裝，用各種造型「誘惑」觀眾，而這一身更是被無數人奉為經典，直呼是「傳說級」造型，緊身衣+皮褲+眼罩，誰看了不迷糊呢？



雖然一絲不露，卻更加引人遐想。 大家是不是已經聯想到了李俊昊在《依舊紅鑲邊》里的沐浴戲呢？ 解開的白色衣服下他那是緊致的腹肌和人魚線，奶狗臉+狼狗身，在無害的外表下，藏著一身肌肉，反差萌形成的魅力讓人無法抵擋！





當這樣的熱辣身材換上了緊身衣，巧克力腹肌透著衣服照樣顯示出了一塊塊的形狀，牢牢吸引住了大家的視線。 李俊昊還偏偏配上了緊身皮褲，是抱著讓粉絲們流盡鼻血的想法嗎？ 這一身真心是又酷又帥，性張力拉滿。



220813 이준호 팬콘



이거 좀 부끄럽네요. 아까 거울 앞에서 입었을 때는 괜찮았는데 좀 부끄럽네요



자켓 벗으라고 할땐 안 벗고 말하면서 자연스럽게 벗기



히트텍 하니뿐 사랑하는데 히트텍을 오늘 볼 줄 몰랐어. 부끄러워하니까 더#준호 #이준호 #비포미드나잇 pic.twitter.com/DjXutxB0FT — 누너의 등 (@nuneos_back) August 13, 2022

22.08.13 Before Midnight



나를 죽여 kill me kill me please #이준호팬콘 pic.twitter.com/wUNaWIh6sI — 이피치 (@2peachichi) August 13, 2022

眾所周知，李俊昊對於身材管理異常嚴格，為了拍戲每天只吃4塊雞胸肉和4個紅薯，甚至持續了1年以上，這才有了我們在電視劇和演唱會上見到的完美身材。 這樣的福利，麻煩李俊昊多多安排！

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