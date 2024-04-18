越帮人越变穷？！Netflix新剧《Cashero》四主演李俊昊&金慧峻&金香起&金炳哲正式合体，「有钱/喝酒就变强」等超能力设定公开

Netflix全新漫改剧《Cashero》今日宣布由李俊昊、金慧峻、金香起、金炳哲担任主演并公开首张合照，剧中三种超能力设定可谓根植於当代韩国的社会文化，相当新颖有趣！

《Cashero》改编自同名网漫，剧情紧贴现实生活，讲述「泥汤匙超级英雄的故事：平凡公务员男主意外获得「手里现金越多力量越强」的超能力，开始用自己的薪水来拯救世界。 在这个金钱就是力量的世界里，这位新型英雄身无分文、唯有多到用不完的人情味，将带给观众不同以往的畅快淋漓感。



李俊昊饰演男主角「姜尚雄」，在市民服务中心工作的平凡公务员，生平梦想是拥有自己的房子，一不小心继承了很不划算的超能力：手里拿的现金越多就能使用越强的超能力，问题是使用之后金钱就会消失！这个超能力让他的人生发生180度大转弯，在令人无语的现实中展开孤军奋斗。



金慧峻饰演姜尚雄交往很久的女友「金美淑」，虽然没有超能力，但对数字有超常敏锐的直觉，在MBTI中极度倾向於T（思考），即使面对姜相雄令人难以置信的超能力，第一反应也是拿出计算机敲击。 重视效率、现实主义，虽然认为男友自掏腰包维持cashero活动很缺乏效率，但比任何人都支持他。



金炳哲饰演「卞浩仁」，韩文读起来跟「律师/辩护人」相同，实际上也是一名律师，拥有通过喝酒触发的超能力。 自称「大韩超能力者协会会长」，与狩猎超能力者的神秘组织「犯人会」对抗，发现姜尚雄拥有超能力并邀请他一起拯救世界。



金香起饰演「方恩美」，外号「面包美」，吃掉越多面包、摄取越多卡路里就能使用越多的念力。 无所畏惧、稍微没大没小，对於姜尚雄和卞浩仁而言是无比可靠的超能力同伴。



《Cashero》由《代理公司》《加油吧威基基》导演李昌民执导，《薛西弗斯的神话》编剧李济仁、全灿镐操刀剧本，将通过Netflix与观众见面。

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