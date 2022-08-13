【有片】当「李俊昊」说了《非常律师禹英禑》「李浚浩」的经典台词：「我好失落」，引发台下粉丝尖叫、欢呼

这个表情、这个语气…果然是名不虚传的「李Fox」！

在ENA话题作《非常律师禹英禑》中，饰演汪洋律师事务所职员「李浚浩」的姜泰伍，最近有了「国民失落男」之称号。他在剧中屡次向禹英禑（朴恩斌 饰）表达「失落」，委屈巴巴、像大狗狗的模样，令观众印象深刻。

现实世界中，另外一位이준호则在演唱会上表达了「失落」。昨日（12日），演员兼歌手李俊昊举行个人演唱会，便在舞台上讲了《非常律师禹英禑》的经典台词：「我好失落」，引发现场粉丝尖叫和欢呼。

섭섭한데요…

어제 이 얘기 왜 암도 안해줘요.

드라마 본거니 이 여우야. 말하고 쑥쓰러워 하는거 바. pic.twitter.com/YEREBI0liM — 이쿠키 (@meowjunho) August 12, 2022

这个表情、这个语气…果然是名不虚传的「李Fox」！（小编的心脏受到暴击）

网友们纷纷留言：「好想赶快看到李俊昊拍甜甜的爱情剧！」、「这个好影片重复看了好几次」、「李俊昊真的有罪」等。事实上，李俊昊的下部作品早已决定，他将与润娥合作浪漫喜剧《King The Land》，预计於下月（9月）开机，非常期待了！

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