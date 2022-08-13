BL剧天花板《语意错误》DVD台湾上市，《语意错误电影版》更即将在台上映！

被誉为「南韩现象级BL剧天花板」的人气作品《语意错误》，蓝光及DVD双碟套装版已正式在台上市，而片商更加码宣布《语意错误电影版》也即将正式在台上映，让影迷得以透过更大的银幕感受由朴栖含、朴宰灿所演绎的更多浪漫情愫，并加入戏剧版所没有的全新场面，以回馈粉丝思念之情。上映日期即将公开。

人气小说《语意错误》，曾陆续改编成同名网路漫画、动画、广播剧，以及真人网剧。小说不仅荣获南韩电子书平台「RIDIBOOKS」2018年度BL小说部门大赏，网剧更强势攻占WATCHA平台排行榜8周冠军，并获得知名电影网站IMDb「2022上半年韩剧评分冠军」肯定。网剧播出期间，每周都登上话题热搜，更在全球Twitter创下超过110次提及，创下全新纪录。以超高人气横扫台湾、南韩与东南亚各地，最后一集甚至飙上台湾热搜关键字冠军。这也让两位男主角朴栖含、朴宰灿的人气水涨船高，双双夺下日前青龙电视剧大赏的「人气明星赏」肯定。



《语意错误》剧情描绘个性与做事风格截然不同的学长与学弟，这两位冤家比盛夏还要更加火热的青春校园罗曼史。制作方坦言在苦候可能会有的第二季之前，决定先制作电影版来回馈观众的喜爱。导演金率挺也透露这次制作电影版，特别著重对声音的要求，从原本的双声道升级成四声道，并对声音进行重新混制，还制作了全新配乐音。此外，她也透露拍摄两位男主角的吻戏花絮，想说让两位演员一起检视接吻的表演，可能会造成负担，打算用手机先拍下画面，让彼此单独检视。没想到两人毫不在意，一起检视这个浪漫又害羞的场面，并共同讨论拍摄角度与感情，让导演直呼两人真的超级专业！



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