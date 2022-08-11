《猎首密令》韩国上映首日票房冠军！李政宰郑雨盛呼吁「结局出乎意料严禁剧透」！8月26日台湾上映

由李政宰自编自导自演的谍报电影《猎首密令》受邀本届坎城影展，并於8月10日在韩上映，首日即冲出票房佳绩，而李政宰与郑雨盛更特别上传「严禁剧透」的照片，请看过的朋友们千万不要告诉大家谁是间谍喔！

谍报片《猎首密令》描述在安全企划部组织中，想揪出内鬼因此互相怀疑的要员朴平浩（李政宰饰）与金正道（郑雨盛饰），两人将如何以各自的方式找出间谍？由於剧情具有高度反转，因此导演李政宰也与主要演员们郑雨盛、田慧振、许城泰一起呼吁已经看过的观众们「严禁剧透」！希望守住关键结局。



《猎首密令》上映后广受好评，对於最后揭晓的真相，谁才是真正的间谍，所有观众们都充满了好奇心，剧情描述提到有组织中因为有间谍而导致要员朴平浩与金正道的任务失败，相互怀疑的两人该怎么秘密追查来揪出幕后藏镜人，疑云重重令人期待，而现在更告诉大家剧情有著高度的转折，不到最后一分钟绝对无法确定谁才是间谍。



在片中协助朴平浩的海外组王牌要员方珠京（田慧振饰），以及组织内相当积极想找出间谍的张哲成（许城泰饰），以及卷入了间谍搜查之间的大学生赵有贞（高允贞饰），将一同为观众们带来一场令人窒息又紧张的心理战，高度细腻心理战加上街头飞车追逐的惊险动作戏码，以及精采不可预测的剧情转折，相信可让观众们欣赏到相当精彩丰富的一部作品。而除了演员们呼吁大家「严禁剧透」，其实SNS上也出现很多观众们的响应，大家也自发性地发起不暴雷的活动，希望为还没进场观赏的观众们保留惊喜。



《猎首密令》将於8月26日全台上映。

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