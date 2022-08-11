韩韶禧因拍摄《京城生物》受伤正在休息中！近日上传的「黑暗画作」让粉丝担心她的心理状态！

近日，韩韶禧通过 IG 公开几张画作，照片中包含眼睛周围涂著红色、在两人交织在一起的情况下，一名胳膊穿透另一个人胸部、用红线绑住涂成红色的狗、两边流血的鼻子、像用铅笔涂鸦一样奇妙氛围的画。

这也不少网友对她的心理状态表示：「担心她是否没事」、「画作有点冲击性，所以很担心」、「从画中能感受到痛苦」等。不过也网友人提到：「本人也有一贯的风格，也有艺术家气质」、「好像是本人日记本之类的，边画画边消除感情」、「我从韩韶禧出道前当网拍模特儿的时候就开始关注她了，原本就喜欢这样的画，经常画画」、「我也从以前就关注她了，原来就是那种有点黑暗的感性」等等。



韩韶禧日前拍摄新剧《京城生物》时，有一场戏为高难度打戏，亲自上阵的她不小心眼睛周围的脸部受伤，被紧急送往急诊室。经纪公司今日（11日）也表示：「幸好伤势并不严重，没有进行手术，眼睛周围还有淤青。韩韶禧下周之后将重返拍摄现场，具体日期要等到伤口恢复预后才能确定。」



她也通过孤独房和粉丝们传达近况。韩韶禧：「大家很担心吧？我没事。」还上传自拍照，接著说：「在家里好好休息、画画，久违地度过我的时间。为了吓了一跳的粉丝们，我暂时来到了这里，如果还有什么可以分享的，会再来的。我会尽快恢复，以好的作品与大家见面。」



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