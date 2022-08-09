韩国遭遇百年一遇大暴雨：地铁被淹，电梯泻水如瀑布，道路现活鱼

韩国首尔遭遇罕见暴雨。

据韩媒报导称，首都圈（首尔、京畿道、仁川）8月8日遭遇特大暴雨。 截至8日23时，首尔单日降雨量高达380毫米，为102年以来首尔单日降雨量最高值。 韩国行政安全部於9日淩晨1时将「暴风雨危机警报」从「警戒级」提升到「严重级」。 首尔铜雀区新大方洞（气象厅）前一天0时至当天淩晨4时的累积雨量达417毫米，多地累积雨量超过300毫米。 截至9日上午6时，已造成7人死亡、9人受伤、6人失踪，



韩国各大社交媒体上也有不少网民们上传的照片，这场罕见的暴雨引发洪水、地面塌陷、低洼地区房屋被淹、地铁渗水、停电等一系列事故。



중부권 폭우 집중호우(침수피해) 속출



서울 인천 그리고 서울 경기 등 수도권 전역이 물난리로 인명피해 등 각종 피해가 속출하고 있습니다.



이수역 침수, 지하철 침수 등으로 지하철 운행도 차질이 생겼고 도림천 범람, 별마당 도서관 누수, 강남역 침수 등 피해가 속출.



모두 무사귀가 하세요. pic.twitter.com/bOIIC4K2SW — 세상흐름 (@snu0715) August 8, 2022

此外，韩国环境部和和韩国水资源公社9日表示，受中部地区强降雨影响，位於汉江上游的昭阳江大坝将於10日时隔2年再次开闸泄洪。

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