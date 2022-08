韩国遭遇百年一遇大暴雨：地铁被淹，电梯泻水如瀑布，道路现活鱼

韩国首尔遭遇罕见暴雨。

据韩媒报导称,首都圈(首尔、京畿道、仁川)8月8日遭遇特大暴雨。 截至8日23时,首尔单日降雨量高达380毫米,为102年以来首尔单日降雨量最高值。 韩国行政安全部於9日淩晨1时将「暴风雨危机警报」从「警戒级」提升到「严重级」。 首尔铜雀区新大方洞(气象厅)前一天0时至当天淩晨4时的累积雨量达417毫米,多地累积雨量超过300毫米。 截至9日上午6时,已造成7人死亡、9人受伤、6人失踪,



韩国各大社交媒体上也有不少网民们上传的照片,这场罕见的暴雨引发洪水、地面塌陷、低洼地区房屋被淹、地铁渗水、停电等一系列事故。



I aspire to have this level of confidence #seoulrain #southkorea #폭우 #서울 pic.twitter.com/KCvroALuim