韓國遭遇百年一遇大暴雨：地鐵被淹，電梯瀉水如瀑布，道路現活魚

韓國遭遇百年一遇大暴雨：地鐵被淹，電梯瀉水如瀑布，道路現活魚

明星   2022年8月9日   星期二10:56   Tracy  

（封面圖源：YouTube@MBCNEWS截圖）

韓國首爾遭遇罕見暴雨。

據韓媒報導稱，首都圈（首爾、京畿道、仁川）8月8日遭遇特大暴雨。 截至8日23時，首爾單日降雨量高達380毫米，為102年以來首爾單日降雨量最高值。 韓國行政安全部於9日淩晨1時將「暴風雨危機警報」從「警戒級」提升到「嚴重級」。 首爾銅雀區新大方洞（氣象廳）前一天0時至當天淩晨4時的累積雨量達417毫米，多地累積雨量超過300毫米。 截至9日上午6時，已造成7人死亡、9人受傷、6人失蹤，

韓國各大社交媒體上也有不少網民們上傳的照片，這場罕見的暴雨引發洪水、地面塌陷、低窪地區房屋被淹、地鐵滲水、停電等一系列事故。

此外，韓國環境部和和韓國水資源公社9日表示，受中部地區強降雨影響，位於漢江上游的昭陽江大壩將於10日時隔2年再次開閘洩洪。

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