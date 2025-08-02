朴娜敕SOLO婚纱照超美！《我独自生活》亲赴济州海边取景，23年男闺蜜掌镜堪比时尚大片

昨晚的《我独自生活》公开了朴娜敕拍摄SOLO婚纱照的过程，虽然拍摄时摆POSE让她大呼尴尬，但成品真的很美！

朴娜敕曾在20岁时与一名任职摄影师的男性好友约定，等到结婚时请他来拍摄婚纱照。 如今朴娜敕已经39岁仍然单身，认为不能再等下去，决定现在就来兑现约定。

面对彩虹会员们的疑惑，朴娜敕表达了自己的看法：「拍婚纱照一定要有丈夫吗？ 一定要两个人才能拍吗？ 我和我自己结婚了。 既有男也有女，有准新娘也有准新郎，不妨称为『准娘郎』。 新郎和新娘的角色都由我来担任！」全炫茂听后表示理解：「雌雄同体。」



朴娜敕换上多套服装，有的帅气时髦、有的优雅高贵，还有比基尼泳装和半透明纱裙。 朴娜敕在朋友指导下摆出各种pose，自嘲好像「黑道大姐头」，手捧鲜花微笑时也十分不习惯，加上现场刚好有外国游客经过，令她感到十分尴尬。 彩虹会员们还打趣说她的黑裙子像海带、黑木耳，白裙子像银耳，真是够了XD



好在成品让人惊艳，看似随手一拍，却不逊於时尚杂志的水准！



节目播出次日，朴娜敕在个人IG PO出当时的部份照片，写道：「我陷入了爱情，和我自己... SOLO婚纱写真。 准新娘与准新郎的合体，准娘郎。 没对象又怎样，我一手包办。 几乎没修图，只靠灯光与角度完成的喔！」立即获得大量网友称赞又帅又美。











▽朴娜敕济州海边拍摄一人婚纱写真：



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