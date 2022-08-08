朴恩斌9月举办首次粉丝见面会！接连4部剧大获成功，出道27年心愿终得实现

童星出道的朴恩斌近日在ENA电视剧《非常律师禹英禑》饰演女主角收获大量好评，今日宣布将於9月3日举办首次见面会《恩斌NOTE：斌格》，与粉丝见面的心愿终於得以实现啦！

标题里的「恩斌NOTE」是因为朴恩斌在准备新作品时会把她对角色和作品的独特见解写在《思考笔记》（角色笔记）里，希望这次与粉丝的初次见面也能像笔记一样久久留在心中。



副标题「斌格」是「空格」的韩文谐音，借用朴恩斌名字里代表发光的「斌」字，表示粉丝对於朴恩斌是不可或缺、让她更加发光的存在，与粉丝们见面对於朴恩斌而言更是最为闪耀的瞬间，让人感受到朴恩斌对粉丝们的温暖心意。

见面会日期定在朴恩斌生日前一天，也是别具意义。 今日公开的见面会海报中有一个状似蝴蝶的logo，是由朴恩斌读书时常用的名字缩写「EB」变形而来，巧妙又可爱：



朴恩斌1996年就作为童装模特出道，如今已是从影27年的「中坚演员」，但举办粉丝见面会还是头一次。 2016年《青春时代》剧终时朴恩斌就曾表示：「从来没办过见面会，真的很想和大家见一面。」 7年过去，这个心意终於即将实现。

目前《非常律师禹英禑》已经杀青，朴恩斌及各位演员、导演将同赴巴厘岛享受补偿休假，随后返韩配合剧终日程消化一系列采访、广告、新作讨论等工作，加上亲力亲为准备首次见面会，预计将十分忙碌。



见面会门票将於8月12日开始在韩网发售。 朴恩斌近三年主演的4部剧《金牌救援》《你喜欢布拉姆斯吗》《恋慕》《非常律师禹英禑》接连大获成功，粉丝规模也成长不少，预估抢票大战也是在所难免啦XD



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