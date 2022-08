经典漫画金句连发！「逃跑后抵达的未来不会有乐园」《今日的网漫》总编&温心一人一语惊醒具俊英（EP.3）

《烙印战士》、《钢金炼之术师》、《穿越时空的少女》……温心挑选的每一句经典台词都是心灵鸡汤♥

《今日的网漫》昨晚(5)日播出了第3集,收视率较第2集稍涨,从3.1%升至了3.6%,虽然有少部分观众认为《今日的网漫》励志题材太老套、不适合现代人,但韩国海内外仍有相当多忠实观众,昨晚也於Twitter登上热搜。

对於昨晚的内容,网友大多都在谈论描写漫画家的生活「很写实」,许多同在设计领域上的网友看了都心有戚戚焉,还有温心(金世正 饰)说的句句励志话语。此集也出现许多经典日本漫画的金句,如《烙印战士》、《钢金炼之术师》与《穿越时空的少女》,肯定让漫画迷很有共鸣。

▼网友:「活在当下、希望著能改变未来的温心,是多么鼓舞人心的角色」



On Ma Eum living in the present hoping to change the future, she's such an inspiring character #TodaysWebtoon #TodaysWebtoonEp3 pic.twitter.com/T7Sq4OV4lg