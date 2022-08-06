经典漫画金句连发！「逃跑后抵达的未来不会有乐园」《今日的网漫》总编&温心一人一语惊醒具俊英（EP.3）

《烙印战士》、《钢金炼之术师》、《穿越时空的少女》……温心挑选的每一句经典台词都是心灵鸡汤♥

《今日的网漫》昨晚（5）日播出了第3集，收视率较第2集稍涨，从3.1%升至了3.6%，虽然有少部分观众认为《今日的网漫》励志题材太老套、不适合现代人，但韩国海内外仍有相当多忠实观众，昨晚也於Twitter登上热搜。

对於昨晚的内容，网友大多都在谈论描写漫画家的生活「很写实」，许多同在设计领域上的网友看了都心有戚戚焉，还有温心（金世正 饰）说的句句励志话语。此集也出现许多经典日本漫画的金句，如《烙印战士》、《钢金炼之术师》与《穿越时空的少女》，肯定让漫画迷很有共鸣。

▼网友：「活在当下、希望著能改变未来的温心，是多么鼓舞人心的角色」



On Ma Eum living in the present hoping to change the future, she's such an inspiring character #TodaysWebtoon #TodaysWebtoonEp3 pic.twitter.com/T7Sq4OV4lg (@kdramatreats) August 6, 2022

▼经典漫画金句画面



关於第3集详细情节，不仅具俊英（南润寿 饰）面临重新就业的十字路口，温心也在正式接任《九尾狐公主》罗江南（林彻洙 饰）漫画家之编辑后，遇到重重关卡。



温心听见了具俊英想走人，虽然失望但不气馁。她为了追罗江南的稿子而奔波，为了找回罗江南的女友受了点伤。具俊英看著她的努力想起了她讲过的话：「我会比现在更努力，因为那是我们可以改变的未来。如果全力以赴去做事，自身周围的风景自然会发生变化的。」内心似乎有些动摇。



总编辑（编辑长，朴浩山 饰）的话更一语点醒具俊英，他说：「逃跑后抵达的未来不会有乐园。」（出自《烙印战士》）表明了具俊英是公开招募的人才，被调来网漫部门不是要给他难堪，而是给他重整的机会。意思是，若网漫部门若不幸要重组，具俊英会成为唯一留下来的人，得运用这一年的经验让网漫部东山再起。



具俊英听进总编辑的话，也开始借《烙印战士》回家读、试著用真心走进漫画世界。温心见了他欲言又止，只说出了一个理由挽留他――因为你是我唯一的同期。具俊英眼角开始发笑，表示这个理由是「最中听的」。



温心上礼拜才刚催促完罗江南赶稿，这礼拜就面临《九尾狐公主》人气大跌还被酸民批判的窘境。温心想尊重罗江南却被副总编（崔丹尼尔 饰）臭骂一顿，后知后觉自己做错了什么：编辑跟漫画家不是啦啦队和选手的关系，而是两人三脚一起奔跑的关系。



今晚播出的第4集预告，温心越挫越勇提出了「网漫集训」（网漫夏令营）活动，要从中挖掘新漫画家，不过过程却出现插曲，温心又展现柔道身手了。温心后来在路上看到一个疑似骚扰游民的男子，拉开一看才发现是夏令营上闹事的其中一个参加者。



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