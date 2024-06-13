因边佑锡爆红而被翻出的模特LINE旧照：朱宇宰南柱赫张基龙全全在！网友看完爆笑

作为边佑锡的模特圈好兄弟，朱宇宰、张基龙、南柱赫也没想过到了2024年，连自己都想要掩盖的旧照也能被挖出（笑）！

《背著善宰跑》让男主角「善宰」的扮演者边佑锡一夜爆红，从原来的4、 5线演员直接登上顶流大势，电视剧杀青后不仅片约暴涨10-20倍，还在亚洲举办巡回粉丝会，另无数粉丝竞折腰！岁著人气的飙升，边佑锡从童年照到出演的所有综艺都被挖出，更有网友翻遍韩网搜寻他的各种旧照，看完之后大家纷纷调侃「找不到任何黑料，反而看到一大堆笑料」。

不仅是边佑锡本人的旧料被挖，连带著从模特时期开始的旧识朱宇宰、南柱赫、张基龙等人的旧照也频频被翻出，尤其是这张5人合影更是在韩网各大论坛流传，看得网友爆笑不止！从左至右分别是朱宇宰、南柱赫、边佑锡、张基龙和南润寿，当时都是YG模特部的成员。 他们看上去才20岁出头，梳著爆炸式「鸡窝头」，穿著白色网状或透视服装，眼神懵懂地看著镜头，5人完全没有现在的大明星气质和气场，反而透露出些许傻气。



还有这张边佑锡、南柱赫和张基龙的三人合照，原来从那时起韩国就非常流行水光肌了，有网友调侃「他们就像被牛舔过一样」！



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