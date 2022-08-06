經典漫畫金句連發！「逃跑後抵達的未來不會有樂園」《今日的網漫》總編&溫心一人一語驚醒具俊英（EP.3）

《烙印戰士》、《鋼金鍊之術師》、《穿越時空的少女》……溫心挑選的每一句經典台詞都是心靈雞湯♥

《今日的網漫》昨晚（5）日播出了第3集，收視率較第2集稍漲，從3.1%升至了3.6%，雖然有少部分觀眾認為《今日的網漫》勵志題材太老套、不適合現代人，但韓國海內外仍有相當多忠實觀眾，昨晚也於Twitter登上熱搜。

對於昨晚的內容，網友大多都在談論描寫漫畫家的生活「很寫實」，許多同在設計領域上的網友看了都心有戚戚焉，還有溫心（金世正 飾）說的句句勵志話語。此集也出現許多經典日本漫畫的金句，如《烙印戰士》、《鋼金鍊之術師》與《穿越時空的少女》，肯定讓漫畫迷很有共鳴。

▼網友：「活在當下、希望著能改變未來的溫心，是多麼鼓舞人心的角色」



On Ma Eum living in the present hoping to change the future, she's such an inspiring character #TodaysWebtoon #TodaysWebtoonEp3 pic.twitter.com/T7Sq4OV4lg (@kdramatreats) August 6, 2022

▼經典漫畫金句畫面



關於第3集詳細情節，不僅具俊英（南潤壽 飾）面臨重新就業的十字路口，溫心也在正式接任《九尾狐公主》羅江南（林徹洙 飾）漫畫家之編輯後，遇到重重關卡。



溫心聽見了具俊英想走人，雖然失望但不氣餒。她為了追羅江南的稿子而奔波，為了找回羅江南的女友受了點傷。具俊英看著她的努力想起了她講過的話：「我會比現在更努力，因為那是我們可以改變的未來。如果全力以赴去做事，自身周圍的風景自然會發生變化的。」內心似乎有些動搖。



總編輯（編輯長，朴浩山 飾）的話更一語點醒具俊英，他說：「逃跑後抵達的未來不會有樂園。」（出自《烙印戰士》）表明了具俊英是公開招募的人才，被調來網漫部門不是要給他難堪，而是給他重整的機會。意思是，若網漫部門若不幸要重組，具俊英會成為唯一留下來的人，得運用這一年的經驗讓網漫部東山再起。



具俊英聽進總編輯的話，也開始借《烙印戰士》回家讀、試著用真心走進漫畫世界。溫心見了他欲言又止，只說出了一個理由挽留他──因為你是我唯一的同期。具俊英眼角開始發笑，表示這個理由是「最中聽的」。



溫心上禮拜才剛催促完羅江南趕稿，這禮拜就面臨《九尾狐公主》人氣大跌還被酸民批判的窘境。溫心想尊重羅江南卻被副總編（崔丹尼爾 飾）臭罵一頓，後知後覺自己做錯了什麼：編輯跟漫畫家不是啦啦隊和選手的關係，而是兩人三腳一起奔跑的關係。



今晚播出的第4集預告，溫心越挫越勇提出了「網漫集訓」（網漫夏令營）活動，要從中挖掘新漫畫家，不過過程卻出現插曲，溫心又展現柔道身手了。溫心後來在路上看到一個疑似騷擾遊民的男子，拉開一看才發現是夏令營上鬧事的其中一個參加者。



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