【有片】和俞利继《打包袱》后「光速二搭」出演《Good Job》！丁一宇这个造型未免太放荡不羁了XD

看了预告和海报，应该又是一部会开怀大笑的作品吧！





预计於本月（8月）24日接档《非常律师禹英禑》的ENA新水木剧（周三、四）《Good Job》，描述精通各种武术的财阀侦探「殷贤基」，和拥有超级视力、爱管闲事的「韩雪禄」相遇后，展开惊心动魄的浪漫侦探调查故事。官方於近期公开宣传海报，俊男、美女的组合，吸引视线。

这是丁一宇、俞利继去年（2021年）主演的《打包袱－盗取命运》后，二搭出演的作品。

丁一宇饰演「殷贤基」，他是YU集团会长，也是221B事务所侦探。出生时就拥有财阀家的气质，从小聪明过人，然而随著岁月流逝成长为「自大的大人」。他透过各种武术和运动练就武术实力及完美身材，并装作具备各种领域的高级知识，是个自以为是、爱装懂的8千年倒楣侦探。

俞利饰演「韩雪禄」，是贤基旗下221B侦探事务所的助手，身兼秘书与厨师。她是开朗、活泼、无限超视力的所有者，更是谁都阻挡不了的成长型爱管闲事者。因为超视力的关系，她看得到比别人更多东西，所以心里充满著问题，总是横冲直撞为别人的事情奔波著，一天24小时都嫌不够用。





除了丁一宇和俞利外，在《打包袱》里饰演「春培」的李准赫，也加入《Good Job》。另外还有阴问锡、宋湘恩、车来亨、申延宇、赵英镇等人出演。

在首版预告中，可以看到丁一宇迈开自信的脚步，宛如拍摄「时尚大秀」。而狂野的发型加上酷炫墨镜，令人好奇他过著什么样的「双重生活」。

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