崔丹尼尔戏外超呆萌，完全忘记和李准有过交情！视其为贵人的李伊庚惊喜现身见面会

演过不少人气韩剧《穿透屋顶的HighKick》、《学校2013》、《超完美秘书》（神级秘书、Jugglers）……等等的演员崔丹尼尔，上周六难得再上综艺展现呆萌魅力。

崔丹尼尔受邀《全知干预视角》，由於鲜少上综艺，开场时他就闹笑话，不确定能不能说出自己演过的《穿透屋顶的HighKick》，主持人全炫茂直呼：「都是MBC的啊！拜托你清醒一点！」崔丹尼尔本人也觉得很好笑，开朗地表示自己平时都待在家，久违上节目很高兴见到大家。



主持人们你一句我一句聊起崔丹尼尔：「崔江熙也常说他很搞笑。」「长得帅得金钟旼的感觉。」（柳炳宰反驳：「金钟旼也长得很帅……」）「和李准一样都不是为搞笑而搞笑。」崔丹尼尔听到自己像李准，转头问李准本人：「啊你也是……这样吗？」还忘记自己和李准有过交情。李准满头问号说两人明明和吴政世一起玩过桌游又健身、应该有见过百次以上，崔丹尼尔依旧开朗：「我们经常见面啊？太有趣了！」



接著聊到韩国演艺圈有著名的「几大反差」：一、宋康昊不吃猪肉汤饭，二、张基河从没独居过，三、崔丹尼尔数理只得5分。崔丹尼尔由於在剧中都是戴著眼镜演老师、医师、常务等聪明角色，实际上数理超烂让人讶异，李准也加入战局自爆数理拿过4分也没考大学，崔丹尼尔听了竟得意起来要李准「加油」，爆笑不已。



众人正式收看崔丹尼尔一天行程影片，他生活各种反应都被说「像大叔」，不过身为明星的他是真的宠粉，当天举行的见面会，是他一手包办了海报、宣传片还有周边商品。见面会上他提到和合作过的演员们，包括《穿透屋顶的HighKick》的黄正音、尹施允，《学校2013》的李钟奭（李钟硕）、金宇彬与李伊庚。

李伊庚还当场现身，刻意戴上《穿透屋顶的HighKick》黄正音和崔丹尼尔的Kiss信物红围巾登场，亲自向粉丝表示崔丹尼尔是自己「人生里仅有的几位贵人」，娓娓道来丹尼尔和丹尼尔哥哥曾免费供他住，丹尼尔经纪人也透露丹尼尔帮自己付过房子押金。众所皆知李伊庚爸爸曾是LG社长，现在演艺生涯也不如过往惨澹，丹尼尔开玩笑说：「你家不是很有钱吗？」「现在该还了。」



网友都说崔丹尼尔相当好笑、日常也在拍情境喜剧，还有许多人敲碗他上《我独自生活》展现更多独居面貌呢！

▼相关影片（香港观众可上黄Viu收看完整节目）



＊关於崔丹尼尔是李伊庚贵人详情可见：‎崔丹尼尔睽违8年上综艺！《炒年糕店那哥哥》曝与李伊庚温暖兄弟情，还有纯真烂漫的一面



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