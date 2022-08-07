KBS今年（2022年）下半年的男人们：池昌旭、李升基、姜河那、都敬秀、金东旭

首先，由池昌旭、李升基打头阵，接下来还有姜河那、都敬秀和金东旭，每一部都令人期待！
▲池昌旭：《说出你的愿望》
下周三（10日）迎来首播，与秀英、成东镒等人合作。描述被逼到人生尽头岌岌可危的青年，来到临终关怀医院帮大家实现最后一个愿望，同时也治愈自己伤痛的故事。这是池昌旭继2014年《Healer》后，睽违8年回归KBS。
▲李升基：《依法相爱吧》
下月（9月）5日迎来首播，与李世荣等人合作。描述被称为怪物天才的前职检察官、现为建筑主的金正浩（李升基 饰），与17年知己的四次元律师金宥利（李世荣 饰），在法律事务所兼咖啡厅的「Law Cafe」里，展开一场心动指数最高的法律界罗曼史。
▲姜河那：《谢幕》
与高斗心、河智苑、成东镒、权相佑等人合作。描述从北韩来的奶奶，因时日无多而希望实现人生的最后愿望，一位男子扮演她归顺的孙子，以及与这出剧交织的人们所共同诉说的故事。
▲都敬秀（EXO D.O.）：《真剑胜负》
与李世熙等人合作，退伍后回归小萤幕的作品！描述一位总是给人吊儿郎当感觉的检察官陈正（都敬秀 饰），实际上他将与富人及权力所形成的恶势力展开对决，铲除活在特权中并从中牟利者的故事。
▲金东旭：《偶然遇见的你》
与秦基周等人合作，继《那个男人的记忆法》后再度饰演主播。描述回到过去寻找连续杀人案真相的男人，和为了阻止父母结婚而开始时空旅行的女人，两人相遇后发现彼此的目标相互重合，领悟真相与目的的故事。
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