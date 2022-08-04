【有片】池昌旭X秀英X成东镒《说出你的愿望》将於下周三（10日）首播！私心希望这种搞笑又浪漫的剧情可以多一点XD

秀英对池昌旭飞踢和捏脸感觉毫不留情…（笑）

将接档《魔咒的恋人》於下周三迎来首播的KBS 2TV新水木剧《说出你的愿望》，由池昌旭、秀英、成东镒等主演，描述被逼到人生尽头岌岌可危的青年，来到临终关怀医院帮大家实现最后一个愿望，同时也治愈自己伤痛的故事。

官方陆续公开海报及预告，可以感受到这是一部笑中带泪、泪中带笑的作品。作家希望通过《说出你的愿望》，再现以前那种全家一起吃水果、看电视，互相讨论剧情的温馨场景。

当然，池昌旭与秀英的罗曼史也是一大看点。在第3版预告中，可以看到徐妍珠（秀英 饰）对著初到临终关怀医院的尹侨莱（池昌旭 饰）大喊：「喂！你就是今天来报到的社会志愿者吗？」看到对方态度轻浮、又开著显眼的红色跑车，妍珠上来就是一个飞踢：「社会志愿者怎么会以这种造型出现呢？」

接著，侨莱换上花花衣服帮植物浇水，并且想著妍珠（他叫她大婶XD）碎念：「有点奇怪…」躺在床上翻来覆去、夜不能寐的妍珠也有这个想法：「真的遇到奇怪的人。」感觉不是很对盘的两个人，大半夜的居然互扯头发！

妍珠叫侨莱「变态」，侨莱觉得妍珠「不正常」。可能会列入经典的画面来了，妍珠用力的掐了掐侨莱的双颊，超级可爱！突然，画风一转，妍珠向侨莱表白：「我爱你」，侨莱慎重回答：「我也，非常、非常爱你」，让妍珠忍不住爆笑。（感觉是在演戏？）而这种剧情，也让粉丝们表示：「希望可以多来一点就好！」

池昌旭在剧中换了不少衣服，花衬衫加西装外套、各种运动服等。而他从「厌世脸」到投入社会工作的转变，也让人好奇剧情发展；秀英在剧中则大展「肌肉」，个性爽朗、豪迈的她，很难不让人喜欢啊～

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