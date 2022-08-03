《非常律师禹英禑》新剧照透露上班路惊喜约会，办公室恋情正式开始啦！

ENA水木剧《非常律师禹英禑》今晚即将公开第11集，提前公开的剧照中英禑和浚浩清晨在公司大厅见面，气氛让人好心动！英禑和格拉米指导朋友谈恋爱也超搞笑XD

上集中，英禑意识到身障者和普通人谈恋爱并不是只要有喜欢的心意就足够，对恋情产生犹豫，但浚浩已决定冲破现实的阻碍：「就算别人说不是，只要我说是爱情，那就是爱情。」 让英禑鼓起勇气走向前，主动尝试了人生中第一次kiss！



新公开的剧照里，第一次谈恋爱的英禑在公司大厅等浚浩上班，浚浩看到她后露出惊喜又开心的笑容。 预告里英禑曾说：「这是我第一次一直想见一个人，感觉好奇怪。」 这爱情太甜啦！







随后英禑又切换到认真工作的模式，带著警戒心来到一间昏暗的赌场。 这次案件里，委托人用赌博资金买乐透中了头奖，因奖金分配产生纠纷。 委托人为了获得对自己有利的结果不择手段，但英禑对任何手段都不接受、十分坚持原则，形成极为鲜明的对比。







先公开影片里，英禑和董格拉米一起指导居酒屋老板谈恋爱。 老板上次讲了一堆谐音冷笑话把秀妍吓跑，英禑和格拉米分析一定是因为主题不对：和律师聊天就应该讲跟法律相关的谐音梗。 老板茅塞顿开，立即发挥出一个谐音梗，把英禑和格拉米逗得大笑不止。 这对闺蜜的恋爱商谈看得人捏一把汗啊！超期待今晚的更新XD



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