《猎钻缉凶》烧脑谜团３大关键！池晟饰「双胞胎」 ＆「优雅神经病」徐智慧互飙演技，深入敌营追查ADAMAS神秘真相！

2022下半年度最期待的悬疑韩剧《猎钻缉凶》，於Disney+开播后引起剧迷们的热烈讨论，实力派演员池晟在此部再次挑战一人分饰两角，出演性格相反的双胞胎兄弟角色，这次更和《爱的迫降》、《第六感之吻》的徐智慧携手合作，共同找寻22年前的隐藏的幕后真凶以及关键凶器阿达玛斯(ADAMAS)，紧凑的剧情及巧妙的剪辑，一开播就大受好评，喜欢悬疑烧脑剧的各位必追！

池晟、徐智慧经典代表作品

《猎钻缉凶》由池晟、徐智慧领衔主演，两人继《金首露》后睽违12年再度合作，也是池晟《Kill Me Heal Me》一人诠释7种角色后，再度挑战分饰两角双胞胎兄弟的角色。

快跟著小编一起回顾池晟、徐智慧两人的经典代表作，你都看过了吗？



《Kill Me Heal Me》拥有7种人格的「车道贤」

说到池晟的代表作，你一定要追这部！由池晟、黄正音、朴叙俊主演的经典恋爱喜剧，「池晟」一人饰演拥有7种不同人格的车道贤，精湛的演技将每种人格完美诠绎而广受好评。也藉由此剧在MBC演技大赏中一举拿下迷你剧部门男子最优秀演技赏、十大明星赏，以及第4届DramaFever Awards最佳男演员奖。



《恶魔法官》示范裁判部部长法官「姜耀汉」

由池晟、金玟廷、珍荣、朴圭瑛等人主演，此部「池晟」饰演的是一位戴著法官面具，毫不留情地惩罚贪婪权力者的「恶魔法官」。以假想的「反乌托邦大韩民国」为背景，透过全国人民都能够参与的现场法庭真人秀来传达正义。



《爱的迫降》平壤最高级百货商店社长的独生女「徐丹」

由玄彬、孙艺真、徐智慧、金正贤等人主演，「徐智慧」饰演北韩富二代，在俄罗斯留学10年后回到了北韩，她从中学时期就很喜欢正赫（玄彬饰），并相信自己最终会和他结婚，后来认识具承俊（金正贤饰）并喜欢上他接受其表白。在承俊为救她而失去性命后为他报仇，从此不再谈感情。播出之后「具丹CP」不但引起超高讨论度，更获得Bazaar Icon奖，而冻龄颜质也让徐智慧被封为「最美女二」。



《第六感之吻》亲吻就能预见未来的广告AE「洪艺述」

由尹启相、徐智慧、金知硕主演的Disney+原创韩剧，改编自Naver Series的同名人气网路小说。「徐智慧」饰演拥有第六感超能力的洪艺述，只要接吻就能看到未来，在一次意外不小心吻了五感能力为常人10倍、工作上严格刻薄的上司车敏豪（尹启相饰）后，看到两人的19禁未来而展开了火辣又惊险的超感官浪漫喜剧。



（防雷警告！以下涉及透露剧情线索）



《猎钻缉凶》烧脑谜团３大关键！

1、「池晟」分饰双胞胎兄弟，寻找关键证人和消失的凶器！

第一集就出现大量兄弟同框的画面，双胞胎弟弟「河宇信」是一位沉稳理性的推理小说家，双胞胎哥哥「宋秀玄」则是充满热情的检察官，利用巧妙的剪辑，鲜明刻划兄弟俩的不同之处。

两人从生活习惯、眼神表情等细节中都有著很大的不同。开头兄弟同框斗嘴的画面，除了让人赞叹特效的神奇之外，池晟精湛的演技，完美诠释出双胞胎反差的个性与鲜明的角色形象，让人清楚的感受到兄弟间的差异。他们将透过各种线索找寻22年前继父遇害的真相及凶器阿达玛斯(ADAMAS)！



２、「徐智慧」化身神秘财阀长媳，将和宇信联手对抗海松集团？

冻龄女神徐智慧上个月主演的《第六感之吻》好评不断！这次与池晟相隔12年后再次搭档合作。两人的默契及精湛的演技，在第一集就碰撞出火花，令小编非常期待他们将如何一起携手面对海松集团找出各自想要的真相。

连权会长也猜不透的「殷惠秀」，第一次见面就直接对宇信说：「权会长为了公司什么事都做的出来，二儿子死於直升机意外，但那真的是意外吗？」而后宇信更发现惠秀就是寄信给他的那个人，但却不是邀请他当代笔作家的人？



3、宅邸关系复杂李组长、崔总管各怀鬼胎，「钻石箭矢ADAMAS」引起人性的欲望！

庞大的海松集团，不仅仅是财阀更控制著整个韩国，就连总统候选人都只是海松的其中一个棋子。诡异的海松宅邸，除了保留著中古世纪的主仆阶级制度，充满监视器、生化辨识的高科技之外，严仅的保安总管负责人竟有不可告人的身份！随著兄弟俩的行动，将打开更多在海松家的潘朵拉的盒子，而这一切的线索都指向海松集团的象徵钻石箭矢(ADAMAS)！



紧凑的剧情，第一集重点人物几乎全都出现！弟弟「河宇信」深入海松集团担任代笔作家，其实目的是想偷走海松集团的象徵钻石箭矢「阿达玛斯(ADAMAS)」。而脾气古怪的权管家，以高压手段统治女佣暗中监视宅邸，极力与宇信作对，想要将他赶出海松宅邸。她会是宇信找寻阿达玛斯(ADAMAS)最大的阻挠吗？



海松集团保安总负责人「崔总管(许城泰饰)」他的真实身份是「国家特别搜查本部的卧底探员」，负责监视权会长的秘密与搜查海松集团的不法证据。因被宇信发现真实身份，而想将宇信赶出宅邸，形成亦敌亦友的关系，两人会成为合作伙伴还是敌对关系呢？（在此的「许城泰」与《鱿鱼游戏》中饰演的大反派有著很大的反差，小编更喜欢他在《猎钻缉凶》中的角色，有种说不出来的魅力呢！）



哥哥「宋秀玄」在女二饰演社会部记者「金瑞熙」的揭发下，发现当年继父凶杀案的目击证人身上竟有著许多疑点，透过瑞熙给的线索，与证人接触后证实了色弱的金元重当年做了伪证，而后却传来证人自杀的消息。面对这样的打击，他们是否能够找到真凶呢？



目击者死亡前与秘密组织A组「李组长(吴代焕 饰)」连系后「被自杀」，而这位李组长正是替海松集团操控总统选战舆论、社会案件的关键人物，究竟这个秘密组织与22年前的命案又有什么关系呢？

《猎钻缉凶》刚开播2集，利用巧妙的剪辑来呈现悬疑又紧凑的剧情铺陈，重点角色全登场，诸多事件的即将被翻开放上台面！本周即将播出第3－4集，池晟双胞胎该如何游走危险边缘，合力破解种种谜团呢？喜爱烧脑悬疑剧的戏迷们一起来期待吧～

Disney+独家跟播《猎钻缉凶》每周三、四晚上11:00 上架新集数！

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