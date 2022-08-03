8+1届《熊孩子》团结大会臭脚、黑洞满天飞～希澈超恼人挑衅奏效，金钟国再失利

希澈真的没在怕金钟国XDDD 崔振赫黑洞回归也超好笑～

31日播出的《我家的熊孩子》第9届熊孩子团结大会，依旧是笑点满满。

*前情提要：‎《熊孩子》团结大会就是意想不到的场场大战，弱者都有机会出头！「金肌肉」金钟国其实也不难对付XD

网式足球开打前，两队「俊昊派」与「常敏派」各取团队口号，俊昊派的口号不止被常敏派吐槽毫无杀伤力，常敏派取的口号「俊昊派完全Unbalance（不平衡）」更是针对俊昊派而来，十足挑衅。



网式足球可说是「臭脚」大集合，接球失误是常有，但许多人接球不利还滑到，糗样连队友都感到丢脸，金钟国更因为表现不如预期成为常敏派笑柄！希澈就是头号挑衅发起者，完全没在怕金钟国。



前半场俊昊派一直被压著打、士气低落，幸好后来居上，两队厮杀难分难舍，最后一球你来我往数次可谓精彩！俊昊派扳回颜面胜利。

水上浮板对战，「游戏黑洞」、「牛仔裤赫」崔振赫彷佛重出江湖，贸然进击的下场就是虚无的落水，不仅他本人黑人问号，俊昊派队友、棚内MC与妈妈们也看傻眼。



为了对付「老虎」金钟国，常敏派可是卯足全力，不止专攻金钟国还故意惹毛他，场面一度宛如猫咪逗老虎相当有趣。玩了两轮下来，想不到许卿焕（下图左上角之人）最后再度成了英雄，成功用宝宝肌肉推下「金肌肉」金钟国！



不过这届团结大会还是维持一贯的「猜不透」。常敏派英雄许卿焕想抽金钥匙失败，抽到了「让金钟国弹额头」……许卿焕被弹到头昏，可怜兮兮的说：「打了前面为什么是后面在痛？」



因为金钥匙没被抽中，大家决议玩Bingo让赢家争取，最后赢家待下集揭晓。

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