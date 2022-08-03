《獵鑽緝兇》燒腦謎團３大關鍵！池晟飾「雙胞胎」 ＆「優雅神經病」徐智慧互飆演技，深入敵營追查ADAMAS神秘真相！

2022下半年度最期待的懸疑韓劇《獵鑽緝兇》，於Disney+開播後引起劇迷們的熱烈討論，實力派演員池晟在此部再次挑戰一人分飾兩角，出演性格相反的雙胞胎兄弟角色，這次更和《愛的迫降》、《第六感之吻》的徐智慧攜手合作，共同找尋22年前的隱藏的幕後真兇以及關鍵兇器阿達瑪斯(ADAMAS)，緊湊的劇情及巧妙的剪輯，一開播就大受好評，喜歡懸疑燒腦劇的各位必追！

池晟、徐智慧經典代表作品

《獵鑽緝兇》由池晟、徐智慧領銜主演，兩人繼《金首露》後睽違12年再度合作，也是池晟《Kill Me Heal Me》一人詮釋7種角色後，再度挑戰分飾兩角雙胞胎兄弟的角色。

快跟著小編一起回顧池晟、徐智慧兩人的經典代表作，你都看過了嗎？



《Kill Me Heal Me》擁有7種人格的「車道賢」

說到池晟的代表作，你一定要追這部！由池晟、黃正音、朴敘俊主演的經典戀愛喜劇，「池晟」一人飾演擁有7種不同人格的車道賢，精湛的演技將每種人格完美詮繹而廣受好評。也藉由此劇在MBC演技大賞中一舉拿下迷你劇部門男子最優秀演技賞、十大明星賞，以及第4屆DramaFever Awards最佳男演員獎。



《惡魔法官》示範裁判部部長法官「姜耀漢」

由池晟、金玟廷、珍榮、朴珪瑛等人主演，此部「池晟」飾演的是一位戴著法官面具，毫不留情地懲罰貪婪權力者的「惡魔法官」。以假想的「反烏托邦大韓民國」為背景，透過全國人民都能夠參與的現場法庭真人秀來傳達正義。



《愛的迫降》平壤最高級百貨商店社長的獨生女「徐丹」

由玄彬、孫藝真、徐智慧、金正賢等人主演，「徐智慧」飾演北韓富二代，在俄羅斯留學10年後回到了北韓，她從中學時期就很喜歡正赫（玄彬飾），並相信自己最終會和他結婚，後來認識具承俊（金正賢飾）並喜歡上他接受其表白。在承俊為救她而失去性命後為他報仇，從此不再談感情。播出之後「具丹CP」不但引起超高討論度，更獲得Bazaar Icon獎，而凍齡顏質也讓徐智慧被封為「最美女二」。



《第六感之吻》親吻就能預見未來的廣告AE「洪藝述」

由尹啟相、徐智慧、金知碩主演的Disney+原創韓劇，改編自Naver Series的同名人氣網路小說。「徐智慧」飾演擁有第六感超能力的洪藝述，只要接吻就能看到未來，在一次意外不小心吻了五感能力為常人10倍、工作上嚴格刻薄的上司車敏豪（尹啟相飾）後，看到兩人的19禁未來而展開了火辣又驚險的超感官浪漫喜劇。



（防雷警告！以下涉及透露劇情線索）



《獵鑽緝兇》燒腦謎團３大關鍵！

1、「池晟」分飾雙胞胎兄弟，尋找關鍵證人和消失的兇器！

第一集就出現大量兄弟同框的畫面，雙胞胎弟弟「河宇信」是一位沉穩理性的推理小說家，雙胞胎哥哥「宋秀玄」則是充滿熱情的檢察官，利用巧妙的剪輯，鮮明刻劃兄弟倆的不同之處。

兩人從生活習慣、眼神表情等細節中都有著很大的不同。開頭兄弟同框鬥嘴的畫面，除了讓人讚嘆特效的神奇之外，池晟精湛的演技，完美詮釋出雙胞胎反差的個性與鮮明的角色形象，讓人清楚的感受到兄弟間的差異。他們將透過各種線索找尋22年前繼父遇害的真相及兇器阿達瑪斯(ADAMAS)！



２、「徐智慧」化身神秘財閥長媳，將和宇信聯手對抗海松集團？

凍齡女神徐智慧上個月主演的《第六感之吻》好評不斷！這次與池晟相隔12年後再次搭檔合作。兩人的默契及精湛的演技，在第一集就碰撞出火花，令小編非常期待他們將如何一起攜手面對海松集團找出各自想要的真相。

連權會長也猜不透的「殷惠秀」，第一次見面就直接對宇信說：「權會長為了公司什麼事都做的出來，二兒子死於直昇機意外，但那真的是意外嗎？」而後宇信更發現惠秀就是寄信給他的那個人，但卻不是邀請他當代筆作家的人？



3、宅邸關係複雜李組長、崔總管各懷鬼胎，「鑽石箭矢ADAMAS」引起人性的慾望！

龐大的海松集團，不僅僅是財閥更控制著整個韓國，就連總統候選人都只是海松的其中一個棋子。詭異的海松宅邸，除了保留著中古世紀的主僕階級制度，充滿監視器、生化辨識的高科技之外，嚴僅的保安總管負責人竟有不可告人的身份！隨著兄弟倆的行動，將打開更多在海松家的潘朵拉的盒子，而這一切的線索都指向海松集團的象徵鑽石箭矢(ADAMAS)！



緊湊的劇情，第一集重點人物幾乎全都出現！弟弟「河宇信」深入海松集團擔任代筆作家，其實目的是想偷走海松集團的象徵鑽石箭矢「阿達瑪斯(ADAMAS)」。而脾氣古怪的權管家，以高壓手段統治女傭暗中監視宅邸，極力與宇信作對，想要將他趕出海松宅邸。她會是宇信找尋阿達瑪斯(ADAMAS)最大的阻撓嗎？



海松集團保安總負責人「崔總管(許城泰飾)」他的真實身份是「國家特別搜查本部的臥底探員」，負責監視權會長的秘密與搜查海松集團的不法證據。因被宇信發現真實身份，而想將宇信趕出宅邸，形成亦敵亦友的關係，兩人會成為合作夥伴還是敵對關係呢？（在此的「許城泰」與《鱿魚遊戲》中飾演的大反派有著很大的反差，小編更喜歡他在《獵鑽緝兇》中的角色，有種說不出來的魅力呢！）



哥哥「宋秀玄」在女二飾演社會部記者「金瑞熙」的揭發下，發現當年繼父兇殺案的目擊證人身上竟有著許多疑點，透過瑞熙給的線索，與證人接觸後證實了色弱的金元重當年做了偽證，而後卻傳來證人自殺的消息。面對這樣的打擊，他們是否能夠找到真兇呢？



目擊者死亡前與秘密組織A組「李組長(吳代煥 飾)」連繫後「被自殺」，而這位李組長正是替海松集團操控總統選戰輿論、社會案件的關鍵人物，究竟這個秘密組織與22年前的命案又有什麼關係呢？

《獵鑽緝兇》剛開播2集，利用巧妙的剪輯來呈現懸疑又緊湊的劇情鋪陳，重點角色全登場，諸多事件的即將被翻開放上檯面！本週即將播出第3－4集，池晟雙胞胎該如何遊走危險邊緣，合力破解種種謎團呢？喜愛燒腦懸疑劇的戲迷們一起來期待吧～

Disney+獨家跟播《獵鑽緝兇》每週三、四晚上11:00 上架新集數！

立即觀看： https://www.disneyplus.com/zh-tw

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