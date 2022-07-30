继《第六感之吻》《猎钻缉凶》，徐智慧今年有望再接演TV朝鲜新剧《红气球》

欧腻今年要有第3部戏了吗！！

根据今（30）日‎JTBC娱乐新闻‎，徐智慧被选为TV朝鲜全新电视剧《红气球》主角。



某电视剧相关人士对JTBC娱乐新闻透露，徐智慧很早就决定下一部作品，将演出TV朝鲜新电视剧《红气球》主角「赵恩江」，徐智慧经纪公司亦表示此作品「值得肯定」。

《红气球》讨论的是我们每个人都饱受过煎熬的病，一种相对的剥夺感，剧情讲述为了抚慰如肚子痛般的欲望，挣扎、惊险却又温暖的故事。该剧由高收视率知作《Okay！光姐妹》、《为何那样，奉尚先生》文英南编剧执笔，导演亦为《为何那样，奉尚先生》陈亨旭导演。

▼《为何那样，奉尚先生》由刘俊相、李施昤、吴智昊、全慧彬等人主演，作为KBS水木剧，收视率开播以来罕见的从5.9%一路爬上22%



徐智慧前阵子演出Disney+《第六感之吻》广受好评，目前正在《猎钻缉凶》（ADAMAS）中扮演海松集团儿媳妇「殷惠秀」，姿态优雅但举止不同常人，在海松里被认为精神异常。1、2集她蒙著一层面纱神秘登场，引人瞩目。据上述报导，《红气球》8月就要展开首次剧本研读会议，预计12月开播。

▼《猎钻缉凶》徐智慧剧照



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