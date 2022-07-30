繼《第六感之吻》《獵鑽緝兇》，徐智慧今年有望再接演TV朝鮮新劇《紅氣球》

歐膩今年要有第3部戲了嗎！！

根據今（30）日‎JTBC娛樂新聞‎，徐智慧被選為TV朝鮮全新電視劇《紅氣球》主角。



某電視劇相關人士對JTBC娛樂新聞透露，徐智慧很早就決定下一部作品，將演出TV朝鮮新電視劇《紅氣球》主角「趙恩江」，徐智慧經紀公司亦表示此作品「值得肯定」。

《紅氣球》討論的是我們每個人都飽受過煎熬的病，一種相對的剝奪感，劇情講述為了撫慰如肚子痛般的慾望，掙扎、驚險卻又溫暖的故事。該劇由高收視率知作《Okay！光姐妹》、《為何那樣，奉尚先生》文英南編劇執筆，導演亦為《為何那樣，奉尚先生》陳亨旭導演。

▼《為何那樣，奉尚先生》由劉俊相、李施昤、吳智昊、全慧彬等人主演，作為KBS水木劇，收視率開播以來罕見的從5.9%一路爬上22%



徐智慧前陣子演出Disney+《第六感之吻》廣受好評，目前正在《獵鑽緝兇》（ADAMAS）中扮演海松集團兒媳婦「殷惠秀」，姿態優雅但舉止不同常人，在海松裡被認為精神異常。1、2集她蒙著一層面紗神秘登場，引人矚目。據上述報導，《紅氣球》8月就要展開首次劇本研讀會議，預計12月開播。

▼《獵鑽緝兇》徐智慧劇照



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞