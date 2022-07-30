《今日的网漫》真的当《驱魔面馆》在拍！开场金世正「都哈娜」上身霸气登场，南润寿恶鬼化（EP.1）

金世正&南润寿真的可以另外再拍一部动作片啦～！

《今日的网漫》先前公开的预告就因金世正的「超强身手」一度引起话题，昨（29）日正式开播，金世在开场果真大显身手震慑全场！

《今日的网漫》改编自日本漫画家松田奈绪子的漫画作品《重版出来！》，是韩国电视剧史上首次以网路漫画为背景，描绘渗透进我们生活，在游戏、电影、电视剧等等领域都看得到，每天都会上传「今日的网漫」背后人们的故事，故事就从原为柔道选手的女主角「温心」转职NEON网路漫画部门编辑开始。



虽然说是职场剧，但《今日的网漫》却以一宗连续失踪案开场。带著头盔的「珊荷」（金世正 饰）遁入地下，又是瞬间移动又是展现怪力，和反派（南润寿 饰）你来我往对打。整个场面宛如金世正的名作《驱魔面馆》，金世正重返「都哈娜」，而南润寿是恶鬼啊！而更为强烈的特效加上走廊场景，又有电影《魔女首部曲》的味道。



不过，「珊荷」很快就伸出利爪露出真面目――九尾狐。原来，这是女主角温心（金世正 饰）著迷中的漫画《九尾狐公主》内容。



▼《今日的网漫》上述片段



虽然金世正的打斗戏仅开场短短3分钟，但已让观众留下极为深刻的印象，在网路上留下评论：「动作片真的很帅，最后太可爱了。」「太帅了……动作戏是什么情况ㅠㅠ」「这样开场感觉很新鲜，很好！」「从开场就让人投入感大发。」「世正的动作戏演得太好了！」

从上述戏码就可看出温心多么热爱网路漫画，完全沉浸在里头。后续剧情，温心来到NEON网路漫画活动现场当保全，开始了投入NEON网漫就职的想法，也因为一身热血被相中，顺利来到NEON当网漫编辑。



看似一帆风顺，但其实并不容易。温心只是一年制的合约工，还在上班首日就因「好意用错地方」酿成危机啦！NEON网漫在整个NEON入口网站还是业绩吊车尾的，若无法提高业绩就只能收摊，温心接下来能和编辑们一同扭转情势吗？



今晚播出的2集预告，温心虽然间接让白御镇漫画家有了引退念头，但石智亨（崔丹尼尔 饰）仍问她：「如果是你，你会怎么安慰他？」在危机之余，温心仍满怀热血工作，和同为新任编辑、一心想放弃的具俊英（南润寿 饰）完全相反。先公开片段更透露了今晚会叙述支撑著温心的背后力量为何，她向柔道好友说了：「我喜欢柔道，也喜欢网漫。」





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