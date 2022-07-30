「好漂亮！」WSG Wannabe实体专辑今日开始预购，《玩什么好呢》今晚播出演唱会内容

小编老实说原本的风格真的太华丽XD 实体专辑让人超想收藏！！

和先前SSAK3、‎MSG Wannabe等短期企划团体一样，《玩什么好呢》也要推出WSG Wannabe实体专辑，今（30）日起开放预购。

一改先前走的华丽风格，WSG Wannabe实体专辑采简约设计，封面照设计成复古收音机的模样，搭配柔和的粉红色，迅速攫人目光。内部包装会有18种小卡，包括12为成员，以及由猫咪、茂斯卡（全炫茂）与具俊晔共同绘制的音源封面照，另外还有纪录WSG Wannabe出道之旅的写真集、贴纸、迷你人形立牌……一公开就引起网友称赞「好漂亮」，纷纷表达想收藏的意愿。



▼WSG Wannabe原本的风格较为华丽



该专辑会收录WSG Wannabe团体曲〈Wonderful Love〉、〈闭上眼睛〉，还有三个小分队Gaya-G、4FIRE与OASISO各自的三首歌曲，〈保留当时那个瞬间〉、〈想你了〉与〈Clink Clink〉。

实物专辑今日起透过W概念、SSG.COM网站进行预购，包括先前的音源收益，此次实体专辑收益也将全数捐赠作为公益。

另外，今晚播出的《玩什么好呢》，会播出先前举行的演唱会内容。先公开片段及照片如下：



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