【KSD评分】韩星网读者亲自评分选出：《猎钻缉凶》（ADAMAS）播了两集就来到TOP 2了！

这星期有３部新剧开播，就是《猎钻缉凶》（ADAMAS）、《今日的网漫》及《黑话律师》，大家可以在这周六日观看！如之后大家有看以上的剧或其他正在ON档的，都记得进来评评分喔！

每个星期，小编都会整理出由韩星网读者们为韩剧评分的数据，提供大家参考，一起来看看本月（七月）第４周的分数吧！不晓得有这个讯息？赶快点进连结，帮自己正在追看的作品给个分数！（上星期的评分结果可以看这里）

NO.1――ENA《非常律师禹英禑》：9.1（播至第１０集）

【台湾香港都在Netflix播出】

NO.2――tvN《猎钻缉凶》（ADAMAS）：7.5（播至第２集）

【台湾香港都在Disney+播出】

NO.3――tvN《还魂》：7.3（今晚播出第１３集）

【台湾香港都在Netflix播出】

NO.4――KBS《美男堂》：6.3（播至第１０集）

【台湾香港都在Netflix播出】

NO.5――tvN《Link：尽情吃，用力爱》：6.2（已播出大结局）

【台湾香港都在Disney+播出】

NO.5――KBS《现在很美丽》：6.2（今晚播出第３５集）

NO.5――KBS《魔咒的恋人》：6.2（播至第１４集）

【台湾由中华电信MOD与Hami Video播出；香港由黄Viu煲剧平台播出】

NO.8――Netflix《再婚上流》：6.1（共８集）

【台湾香港都在Netflix播出】

NO.9――JTBC《Insider》：5.9（已播出大结局）

【台湾由LINE TV播出】

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