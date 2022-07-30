[分集剧情]《Insider》反转到最后一分钟！姜河那与李裕英的最后苦笑意义深远！「恶的循环永不消失」（EP15－16完）

[有雷]《Insider》充满了每人的利益纠结以及互相利用，剧情复杂度相当高，也可能让很多观众们跟到一半就放弃了。不过在最后两集连回了第一集的开场情与一开始姜河那入狱调查的关键证据，除了范冰冰还有最终回惊喜登场的《犯罪都市》河俊！

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《Insider》老狐狸都会长看破了吴秀妍（李裕英饰）与金耀汉（姜河那饰）表面不合但其实仍携手，於是被吴秀妍灭口。而范冰冰前来接管赌场，并放出消息「谁杀了金耀汉，就是下一个赌场经理」，造成杨氏兄弟与黑帮赵海夏等人都前进赌场杀耀汉，而成为一场血战。此时正好耀汉的同期洪在善检察官也前往赌场打算调查吴秀妍的真实身分，却直接在电梯前被黑道捅了一刀而意外死亡，造成其父亲对尹炳旭（许城泰饰）的积怨更深。



吴秀妍与金耀汉假意自首被捕，是为了引来尹炳旭，原来耀汉早已得手一开始自己入狱在找的李泰光影片，里面除了杨俊海外赌博的画面外，更录到了尹炳旭的不良计画，用自己太太的公司为人头户收取不当利益。握有些证据，让尹炳旭不得不在法庭上低头，一一承认自己的罪状，想要留著一口气在牢狱中复仇。在移送到监狱途中，被吴秀妍劫车，开枪打伤了他的腿让他不良於行，更施打毒品让他终身成瘾，后半生将付出惨痛代价。吴秀妍用自己的方式复仇完成，也自首入狱服刑。



金耀汉的复仇计画看似告一段落，不过他更恨的还有一开始领他入局却背叛了他的睦震衡（金相浩饰），以及在赌场背后操控的金主们。其实睦震衡也早已安排了自己的人马，在之前的血战中让杨氏兄弟的弟弟杨俊身亡，知道耀汉会与哥哥杨和合作铲除尹炳旭，自己则是掌握神仙栋的金主，於是利用老人家的势力把自己推上了中央地检署的最高位置，不过耀汉也安排了杨氏兄弟的哥哥杨和，收拾掉睦震衡。



剧情再度反转让耀汉处於弱势，更莫名其妙被一群黑衣人掳走。不过在半途却遇到有人劫车，耀汉被带到一个寺庙，眼前竟然出现了国情院要员（河俊饰），他表示希望能与耀汉合作，他们的目标是国际金融要犯范冰冰……耀汉露出了一阵苦笑，抓了万恶的尹炳旭之后还有更多恶人浮出水面，原来缺了人的位置会不断自动递补，而恶循环永无结束的一日……



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