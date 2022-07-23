【KSD評分】韓星網讀者親自評分選出：除了收視創新高，我們的禹英禑在大家評分也上升了！

如之後大家有看以上的劇或其他正在ON檔的，都記得進來評評分喔！

每個星期，小編都會整理出由韓星網讀者們為韓劇評分的數據，提供大家參考，一起來看看本月（七月）第３週的分數吧！不曉得有這個訊息？趕快點進連結，幫自己正在追看的作品給個分數！（上星期的評分結果可以看這裡）

NO.1──ENA《非常律師禹英禑》：9（播至第８集）

【台灣香港都在Netflix播出】

NO.2──SBS《為何是吳秀才？》：7.8（今晚播出大結局）

【台灣由friDay影音播出；香港由黃Viu煲劇平台播出】

NO.3──MBC《醫法刑事》：7.3（今晚播出大結局）

【台灣香港都在Disney+播出】

NO.3──TVING《柔美的細胞小將2》：7.3（已播出大結局）

【台灣由iQIYI國際版播出】

NO.5──tvN《還魂》：7.2（今晚播出第１１集）

【台灣香港都在Netflix播出】

NO.6──KBS《美男堂》：6.4（播至第８集）

【台灣香港都在Netflix播出】

NO.6──tvN《Link：盡情吃，用力愛》：6.4（播至第１４集）

【台灣香港都在Disney+播出】

NO.8──KBS《現在很美麗》：6.3（今晚播出第３３集）

NO.9──KBS《魔咒的戀人》：6.2（播至第１２集）

【台灣由中華電信MOD與Hami Video播出；香港由黃Viu煲劇平台播出】

NO.10──JTBC《Insider》：5.9（播至第１４集）

【台灣由LINE TV播出】

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