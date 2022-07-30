《黑话律师》导演吴忠焕能否继《当你沉睡时》《德鲁纳酒店》后再创话题之作！选角原因「全凭直觉」

29日开播的《黑话律师》除了超强卡司李钟硕以及润娥备受观众期待外，就连导演也是大家相信而看的一位，吴忠焕导演曾执导《医生们》《当你沉睡时》《德鲁纳酒店》以及《我的新创时代Start-Up》，每一部作品几乎都创下超高话题讨论，是否《黑话律师》也即将加入他的人气作品行列？

MBC新金土剧作品《黑话律师》於7月29日开播，剧情描述一个胜诉率只有10％的平凡律师，却无端卷入自己被委托的案子而一夕之间成了天才诈骗者「Big Mouse」，锒铛入狱的朴昌浩（李钟硕饰）为了守护家人，必须揭露这些特权阴谋后的真相。



《黑话律师》的题材与吴忠焕导演的前作品有明显的不同，导演表示对此也烦恼了一阵子，思考他能够在哪些方面做出改变，不过还是会优先选择他钟爱的色调，在题材上也考虑整体的完成度。导演认为，电视剧最重要的就是对於观众们的吸引力，让大家对下一集产生好奇心，而陷入这部作品。遇到《黑话律师》男主角这样状况的男主角，一般来说会先急於摆脱困境，但李钟硕却为了成为「Big Mouse」而努力，让故事更加创新。



《黑话律师》更令人瞩目的是角色的选定，关於这点导演更是觉得非常幸运，因为他表示读剧本的时候，脑中最先浮现的主角演员就是这两位，他也感谢大家相当认同他选择了第二次合作的李钟硕，以及甜美又坚韧的润娥。他坦言女主角的角色不太容易演出，个性淡然却又待人和蔼亲切，润娥似乎相当合适，更巧的是李钟硕的想法也是认为润娥非常适合此角色，两人都爽快答应接演。



润娥则是表示《黑话律师》这样的题材是她第一次参与，护士角色也是第一次演出，女主角兼具了真挚、坚强又积极主动的特性，让她感觉很有魅力，於是决定接演。加上原本就跟李钟硕很熟，听到对方剧中饰演她的老公，她更完全觉得没问题。李钟硕则是表示已与导演合作第二次，完全相信导演。期待《黑话律师》两人的新火花！



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