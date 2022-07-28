N台8月新作犯罪悬疑剧《模范家族》优良市民为钱铤而走险成运毒者！郑宇＋朴喜洵谁能拯救全家！

Netflix自制系列新作品《模范家族》将於8月12日公开，全长10集。最新的预告与主角海报也已在日前公开，引发观众讨论。面对破产以及离婚危机的平凡一家之主「东河」，偶然发现了已死之人的钱财，於是展开了与犯罪组织的一连串意外故事，为犯罪悬疑类作品。

公开的预告片中，因为一位死者的钱财让一个家庭的日常开始被动摇，影片中的教授东河（郑宇饰），生病的孩子与不耐烦的妻子，明显地让观众们感受到家中经济出现缺口，而见钱眼开的他将选择与贩毒组织合作，在警察眼中是模范市民的他，成为车手的错误选择，将为家人与自己带来什么样的危机？

利用完美的模范市民成为运毒代表，是组织中的二把手光哲（朴喜洵饰）的策略，而代替个性软弱的老公撑起全家人的妻子恩珠（尹珍序饰），还有觊觎著组织的搜查队长珠贤（朴知妍饰），加上教授东河，四人对这袋沾满血迹的钱袋各有想法，混乱中为了守护所谓的「家人」而陷入挣扎的他们，将打破以往大家所熟知的犯罪悬疑作品原则，而带来全新的想法。



导演也为了让观众们更加融入这些角色们所处的状况，在画面的许多背景设定上格外讲究，希望大家觉得更有真实感，但又不想让观众们感觉是场真人秀的感觉，主要人物们也有著各自思考的空间，甚至为了让演员们有著更真的表现，导演实际的拍摄时间也多选在黄昏或凌晨时分，与现场的布置氛围相当接近。音乐以及整部电视剧的音效配合，也是导演倾尽全力考量到各种细节的部分，令人期待正片公开。《模范家族》8月12日即将上线。



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