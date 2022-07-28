N台8月新作犯罪懸疑劇《模範家族》優良市民為錢鋌而走險成運毒者！鄭宇＋朴喜洵誰能拯救全家！

Netflix自製系列新作品《模範家族》將於8月12日公開，全長10集。最新的預告與主角海報也已在日前公開，引發觀眾討論。面對破產以及離婚危機的平凡一家之主「東河」，偶然發現了已死之人的錢財，於是展開了與犯罪組織的一連串意外故事，為犯罪懸疑類作品。

公開的預告片中，因為一位死者的錢財讓一個家庭的日常開始被動搖，影片中的教授東河（鄭宇飾），生病的孩子與不耐煩的妻子，明顯地讓觀眾們感受到家中經濟出現缺口，而見錢眼開的他將選擇與販毒組織合作，在警察眼中是模範市民的他，成為車手的錯誤選擇，將為家人與自己帶來什麼樣的危機？

利用完美的模範市民成為運毒代表，是組織中的二把手光哲（朴喜洵飾）的策略，而代替個性軟弱的老公撐起全家人的妻子恩珠（尹珍序飾），還有覬覦著組織的搜查隊長珠賢（朴知妍飾），加上教授東河，四人對這袋沾滿血跡的錢袋各有想法，混亂中為了守護所謂的「家人」而陷入掙扎的他們，將打破以往大家所熟知的犯罪懸疑作品原則，而帶來全新的想法。



導演也為了讓觀眾們更加融入這些角色們所處的狀況，在畫面的許多背景設定上格外講究，希望大家覺得更有真實感，但又不想讓觀眾們感覺是場真人秀的感覺，主要人物們也有著各自思考的空間，甚至為了讓演員們有著更真的表現，導演實際的拍攝時間也多選在黃昏或凌晨時分，與現場的布置氛圍相當接近。音樂以及整部電視劇的音效配合，也是導演傾盡全力考量到各種細節的部分，令人期待正片公開。《模範家族》8月12日即將上線。



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