《说出你的愿望》线上见面会在四地举行直播：秀英吃醋地爆料「池昌旭欧巴比较喜欢Wonder Girls啦～」

昨天有多少粉丝有参加这个场见面会呢？

下月将播出由男神池昌旭、「长腿女神」崔秀英伙拍实力「绿叶」成东镒主演的全新治愈韩剧《说出你的愿望》；Viu Hong Kong 昨晚（27日）更携手马来西亚、泰国和印尼市场盛大呈献四地联乘的「Viu Chit Chat」《说出你的愿望》独家线上见面会，期间韩国女子组合少女时代出身的秀英，竟踢料池昌旭是另一韩团Wonder Girls的粉丝！



线上见面会获四地1000名幸运粉丝参与，秀英和池昌旭开始时互赞对方的优点：池昌旭大赞首次合作的秀英是好拍档；秀英则透露池昌旭和成东镒一直是她十分期待合作的演员：「在第一次围读剧本时已经好有默契，我有时遇到不明白的地方，他们都会很有耐性帮我解决。」剧中秀英要饰演运动超强的护士自言大有压力：「因为我本身运动不太好又不会健身，为了角色就要疯狂做运动，拍摄运动的场面时都十分搏命，反而最后是导演叫我放松一点。」



剧集以荷兰某基金会旨在实现癌末患者最后心愿的真实事件为构思，提到拍毕后对「愿望」有何变化时，秀英坦言现时更珍惜家人，「以前我会讲愿望是健康，剧集拍完后认为与家人相处的时间最重要。」池昌旭对愿望也有新的体会：「以前我会认为是赚钱，现在就觉得每天开心幸福就可以，就算无特别发生好的事情，也要保持这样。」



秀英和池昌旭其后又大玩游戏，当中池昌旭被主持人问到，要讲出与剧集同名的少女时代经典歌曲《说出你愿望》（Genie）秀英所负责的歌词时，池昌旭显得一脸茫然，即解释说：「因为她们推出这首歌时我和秀英还未认识。」在旁的秀英立即反击：「因为他最爱是Wonder Girls，这首歌很有名，你居然不知道！」主持人为让池昌旭来个「补救」，问他最喜爱少女时代哪位成员，他即毫不犹疑高呼「秀英」，场面爆笑。



Viu Original原创感人韩剧《说出你的愿望》以「治愈」为题材，讲述对於人生没有希望的尹侨莱（池昌旭饰）为履行社会服务令而走进临终关怀医院服务，因而结识了性格开朗的护士徐妍珠（秀英饰）和热血志工班长姜泰植（成东镒饰）；经历一次又一次的深刻接触、聆听过无数病患的临终遗愿，也因此改变了侨莱对於生命的看法，从而获得再次活著的勇气。《说出你的愿望》将於8月10日首播、逢星期三、四在「黄Viu煲剧平台」上架，香港观众可以免费紧贴最新进度。



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