《非常律师禹英禑》刷新今年迷你剧最高收视！下集聚焦残疾人情路障碍，男女主关系或受影响！

昨晚播出的ENA水木剧《非常律师禹英禑》第9集全国收视率15.8%，瞬间最高收视率冲到20%，不仅是同时间段所有电视节目收视率第一位，也是今年开播的所有迷你系列剧的第一。

《非常律师禹英禑》从开播到现在呈现非常稳定的上升趋势，第9集已经成为韩国无线台历代收视率TOP 10，仅次於《梨泰院Class》（16.5%），很好奇最终会冲到第几位呢~



*以下内容包含第9集关键剧情！



第9集「吹笛人」讲的是「儿童解放军总司令官」方屁噗的案件，他擅自把补习班车辆开进山里带小朋友们玩耍，结果被怀疑诱拐儿童。 方屁噗的母亲和律师都希望争取减刑，但他本人毫不在意，也不感到羞愧或悔过。 大人都不理解他，禹英禑则在跟小朋友们聊天后明白了他的用意。 方屁噗邀请小朋友们来参加他的审判，临近入狱仍自豪地带著大家再次讲出儿童解放宣言，给观众留下深深震撼和感动。



此外，女主角的单向告白也终於等到了回答。 李浚浩为如何回应英禑感到苦恼，刚好缺乏眼力的权敏宇推了他一把，浚浩立即跑去公司对英禑说：「我喜欢你！」



但是！紧接著的下集预告就让人再次为他们的LoveLine担忧。 下集是关於普通人与智慧障碍人士的案件，警方怀疑男生性侵心智慧力不足的女生，但两人坚称彼此之间是爱情。 这让一向主动的英禑产生犹豫和无力感：「对身心障碍人士来说，光有喜欢的心意好像不够。 」究竟案件和男女主的关系将如何发展，就等今晚揭晓啦！



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