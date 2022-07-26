将播出的剧集《今日的网漫》刻划职场笑与泪：女主角因伤转行与男主角携手征服网漫界！

「God世正」新剧登场！被喻为下半年必煲之选、由金世正、崔丹尼尔与南润寿主演的热血漫改韩剧《今日的网漫》将於7月29日隆重首播，大家期待吗？

翻拍自日本漫画家松田奈绪子的疗愈作品《重版出来》，韩剧《今日的网漫》由《听见你的声音》、《虽然30但仍17》赵秀沅导演和编剧赵艺朗、李在恩联手打造，并以韩国竞争激烈的网路漫画产业为背景。



讲述柔道选手出身的温心（金世正饰）因伤放弃运动员生涯后，成功就职於网漫公司编辑部，并立志成为一位优秀编辑、开启第二梦想的故事。



《重版出来》早於2016年改编成同名日剧，并由三度夺得「日本奥斯卡」最佳女配角的黑木华伙拍性格型男小田切让主演，横扫当年「日剧学院赏」多个奖项，难怪开拍韩版的消息传出后，令漫画粉丝期待不已；加上该剧由「漫改剧专业户」金世正主演，让剧集未开播便期待万分！



透过人气选秀节目《Produce 101》成功出道后，金世正在主持综艺、音乐创作和影视作品方面都交出了漂亮的成绩单，因而收获「God世正」（意即表现全能）称号；近年她接连主演多部话题漫改剧集，更以自然不造作的演技掳获观众芳心，成为一众年轻演员中的「收视保证」！



近日《今日的网漫》剧组公开了全新预告，只见剧中不乏「漫画式」打斗情节，亦有不少描绘职场生活的写实元素，似是预告著换上亮丽短发造型的世正将在同事们的支持和教导下，刻划出一部笑中带泪的职场成长记。



韩国首部网路漫画职场剧集、Viu Original原创热血漫改韩剧《今日的网漫》将於7月29日起逢星期五、六上架，香港观众可以透过「黄Viu煲剧平台」紧贴进度！

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