《为何是吴秀才？》徐玄振暴瘦有原因：没有刻意减肥，健康餐+熬夜就变这样了

徐玄振公开暴瘦原因。

前段时间，浪漫喜剧女王徐玄振带著新剧《为何是吴秀才？ 》回来了，但所有观众看到她全新的形象都忍不住想问一声「怎么瘦成这样？ 」当时的电视剧发布会上，睽违将近1年没见的徐玄振虽然笑容依旧灿烂，身形却肉眼可见的消瘦了一大圈，原本就瘦瘦的她四肢更加纤细，腰身细到仿佛快要断了一般，脸蛋更是暴瘦到脸颊肉全部消失，另不少粉丝和观众都很担心她的健康问题。



日前徐玄振接受了《allure Korea》的采访，公开了《为何是吴秀才？ 》的幕后故事。 徐玄振的暴瘦也给拍摄带来了困难，造型师一度吐槽她拍摄后期比前期瘦了很多，衣服尺寸全部都要修改。对比徐玄振过往的剧照，《为何是吴秀才？ 》里的她确实瘦削了很多，徐玄振解释称：「并没有刻意减肥，可能是因为剧情越往后感情戏越多，体力消耗也越来越多。 我胃不是很好，一直都在努力吃健康的食物，健康餐+经常熬夜，就一下子瘦了很多，都要哭死了。 」



《为何是吴秀才？ 》已於不久前完美收官，向来以搞笑、浪漫爱情剧作为代表作的徐玄振在本剧里走起了虐恋路线，创造出了全新的人生角色，演技获得观众们的好评。



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