池晟&徐智慧继12年前《金首露》后合作《Adamas猎钻缉凶》，池晟：「现在变生疏了，原来都上了年纪」XD

明天《Adamas猎钻缉凶》看起来啊～！希望能看多一点池晟欧巴这种采访！

悬疑剧《猎钻缉凶》（Adamas）将在明（26）日开播，三位主演池晟、徐智慧与李秀敬接受tvN《tvNterview》采访，采访中池晟遥想了十多年前与徐智慧合作的过往。



池晟与徐智慧12年前合作过MBC古装剧《金首露》（2010），该剧以1世纪朝鲜三国时代时金官伽倻首代国王金首露的故事为本，池晟扮演的「金首露」终与徐智慧饰演的「许黄玉」共结连理并一同打拚天下、治理整个伽倻。



想起当时，池晟说：「当时还满熟的，十年后再见反而有些生疏了，（我就在想）我们也上年纪了啊……」徐智慧听了也笑出来。不过池晟说，再次对戏很快就想起了当年的回忆：「不管是她特有的反应，或者她更成熟、升级的反应。」并搞笑感叹：「这就是岁月吗？」



但他补充：「在我们看来，我们现在和十年前一模一样，虽然可能会想反驳……」结果马上就被徐智慧反驳：「没有一模一样，以前……变了！」两个人斗嘴相当有趣。



后续三位主演互相说对方角色的特点也相当有意思，池晟说徐智慧饰演的「殷惠秀」兼具帅气与美丽，而李秀敬饰演的「金瑞熙」非常开朗。徐智慧形容池晟饰演的双胞胎弟弟「河宇信」很老练又厚脸皮，李秀敬则称双胞胎哥哥「宋秀贤」很热血、和温暖的池晟本人不太相同。

要三人分别选择如果能当别的角色要选谁，池晟选吴代焕饰演的神秘组织A「李组长」，徐智慧选黄汀旼饰演的「权管家」，而李秀敬大胆选择了李璟荣饰演的会长，话一出大家都笑了。这三位正派主演竟然都选了反派海松集团要角，看来《猎钻缉凶》反派们各自魅力也不容小觑啊！



《猎钻缉凶》将在明日27日起，每周三四晚间10点30分於韩国首播，上述采访影片见下，更多剧情、人物介绍及预告可‎点此前往。



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