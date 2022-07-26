池晟&徐智慧繼12年前《金首露》後合作《Adamas獵鑽緝兇》，池晟：「現在變生疏了，原來都上了年紀」XD

明天《Adamas獵鑽緝兇》看起來啊～！希望能看多一點池晟歐巴這種採訪！

懸疑劇《獵鑽緝兇》（Adamas）將在明（26）日開播，三位主演池晟、徐智慧與李秀敬接受tvN《tvNterview》採訪，採訪中池晟遙想了十多年前與徐智慧合作的過往。



池晟與徐智慧12年前合作過MBC古裝劇《金首露》（2010），該劇以1世紀朝鮮三國時代時金官伽倻首代國王金首露的故事為本，池晟扮演的「金首露」終與徐智慧飾演的「許黃玉」共結連理並一同打拚天下、治理整個伽倻。



想起當時，池晟說：「當時還滿熟的，十年後再見反而有些生疏了，（我就在想）我們也上年紀了啊……」徐智慧聽了也笑出來。不過池晟說，再次對戲很快就想起了當年的回憶：「不管是她特有的反應，或者她更成熟、升級的反應。」並搞笑感嘆：「這就是歲月嗎？」



但他補充：「在我們看來，我們現在和十年前一模一樣，雖然可能會想反駁……」結果馬上就被徐智慧反駁：「沒有一模一樣，以前……變了！」兩個人鬥嘴相當有趣。



後續三位主演互相說對方角色的特點也相當有意思，池晟說徐智慧飾演的「殷惠秀」兼具帥氣與美麗，而李秀敬飾演的「金瑞熙」非常開朗。徐智慧形容池晟飾演的雙胞胎弟弟「河宇信」很老練又厚臉皮，李秀敬則稱雙胞胎哥哥「宋秀賢」很熱血、和溫暖的池晟本人不太相同。

要三人分別選擇如果能當別的角色要選誰，池晟選吳代煥飾演的神秘組織A「李組長」，徐智慧選黃汀旼飾演的「權管家」，而李秀敬大膽選擇了李璟榮飾演的會長，話一出大家都笑了。這三位正派主演竟然都選了反派海松集團要角，看來《獵鑽緝兇》反派們各自魅力也不容小覷啊！



《獵鑽緝兇》將在明日27日起，每週三四晚間10點30分於韓國首播，上述採訪影片見下，更多劇情、人物介紹及預告可‎點此前往。



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