朴诚雄、申承焕、洪宗玄转职露营场老板，《演员露营赞》今开播！明明是轻松节目却老是拍成《暗黑新世界》XD

听到《暗黑新世界》（新世界）BGM就想笑了，朴诚雄&申承焕这组合「很帮派」啊，洪宗玄像是误入歧途小白兔XDD

《火星生活》朴诚雄、《浪客行》申承焕与《王在相爱》洪宗玄，三位演员近日携手ENA新一档实境综艺节目《演员露营赞》，节目就要於今（25）日开播。

《演员露营赞》让朴诚雄、申承焕、洪宗玄首次经营露营场当起露营场「新手社长们」，在这过程中，社长们会和客人们交流各自的故事、一同学习人生。



有趣的是，朴诚雄演过黑色电影《暗黑新世界》，由於里头的反派角色实在太经典，他在韩国演艺圈素有「长著恶角脸」的名号，就算展露笑容也像是笑里藏刀，《演员露营赞》制作团队就因此频频KUSO《暗黑新世界》。

▼《暗黑新世界》朴诚雄官方Cut



*延伸阅读：‎长著一副恶角脸上《认识的哥哥》狂被当，朴诚雄有苦难言‎

例如首支预告，配乐不仅来自《暗黑新世界》，三位演员还穿著西装表露严肃状。朴诚雄低沉的喊声「孩子」，洪宗玄和申承焕就分别拿起铁锤和斧头现身，三人作势要干什么大事，结果朴诚雄只是吃著棒棒糖说：「这个天气很适合露营」。



后来的正式预告中，朴诚雄无论是砍柴、生火还是切西瓜，一拿起「家私」（工具）都会被后制成恐怖氛围，节目组喊他「把所有类型都变成黑色风格的雄老板」。不过这也不是节目组随便剪辑的，朴诚雄在向客人收钱的时候，就曾开玩笑说：「要拿工具出来吗？」很会利用自身长才(?)制造效果XD。



《演员露营赞》海报同样走凶狠与搞笑路线融合：

▼「客人休息吧，我来做。」温暖与杀气共存的朴诚雄



▼「肉，要怎么烤呢？」抢镜者申承焕



▼「冷吗？我替你生火。」贴心老么洪宗玄



「名演员的露营场社长挑战记」，《演员露营赞》从今（25）日起，每周一晚间於ENA与Channel A晚间10点30分首播。



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