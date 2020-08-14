長著一副惡角臉上《認識的哥哥》狂被噹，朴誠雄有苦難言

被大家想像力笑瘋XDDD
電影《特務搞飛機》（港譯：沒問題太太）四位主演嚴正化、朴誠雄（朴星雄）、李相侖與李善彬（李先彬）來到《認識的哥哥》宣傳，朴誠雄明明不是演反派，卻一直被認哥成員們羅織罪名甚至改寫劇情！？
《特務搞飛機》講述麻花小吃店老闆（嚴正化 飾）過著平凡的生活，某天中了樂透出國旅遊卻遭遇劫機。四位主演各自介紹《特務搞飛機》擔任的角色時，李常敏（李尚敏）突然說一句：「那劫機的人是誠雄演的吧？」引發嚴正化爆笑。姜鎬童、李壽根也接著說：「面相裡寫著壞人」、「中獎的是相侖」，大家都自動以為朴誠雄演反派……
朴誠雄也說：「所以我在收到劇本後對了搶劫犯的台詞，結果……結果我是老公的角色。」希澈馬上回應：「是老公唆使搶劫犯的吧？有反轉？」事實上演出搶劫犯的是李相侖，但沒有人要相信，認哥成員們直呼：「這樣把反轉講出來沒關係吧？」
朴誠雄反駁大喊：「這哪是反轉啊！電影裡就是這樣，預告片裡也都出來了！」不過似乎沒有人理會朴誠雄，成員們依舊你一言我一語，甚至編造起新的電影情節，讓女主角嚴正化又爆笑不已。
常敏：「這樣一看，嚴正化最終會和劫機犯李相侖，陷入愛情。然後，朴誠雄從那時起，為了殺劫機犯李相侖……」
希澈：「像《夫婦的世界》一樣！」
榮澈（永哲）：「是不是要重新拍一下預告片啊？」
鎬童：「原來相侖是不得已演壞人啊！」
希澈：「都是誠雄操縱的！」
朴誠雄連做善事的照片，也被常敏過人的想像力朝奇怪的地方解讀。被要求展現惡角演技時，就算要講各種荒唐台詞，朴誠雄還是表演了，逗笑眾人。
提到和就讀小學四年級的兒子，朴誠雄說兩人到現在還會親親，但有些擔心兒子青春期不曉得會不會變化，希澈靈機一動建議他：「給兒子看看《闇黑新世界》之類的電影，鎬童也把摔角時候的影片存了起來……」
朴誠雄整集就這樣因外表被狂噹好幾次，有苦難言……不過他實際上樂在其中，先前早就上過《認識的哥哥》兩次，是出演最多次的來賓，問他為什麼，他簡潔回答「好玩」，要他裝可愛也有求必應。
電影《特務搞飛機》本週已在韓國上映，甫上映就站上票房第二，僅次於《魔鬼對決》，台灣將於9/11正式上映。除了惡角，朴誠雄其實也很擅長演喜劇，可以好好期待他的表現！
（圖：JTBC、愛奇藝台灣站）
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