朴誠雄、申承煥、洪宗玄轉職露營場老闆，《演員露營讚》今開播！明明是輕鬆節目卻老是拍成《闇黑新世界》XD

聽到《闇黑新世界》（新世界）BGM就想笑了，朴誠雄&申承煥這組合「很幫派」啊，洪宗玄像是誤入歧途小白兔XDD

《火星生活》朴誠雄、《浪客行》申承煥與《王在相愛》洪宗玄，三位演員近日攜手ENA新一檔實境綜藝節目《演員露營讚》，節目就要於今（25）日開播。

《演員露營讚》讓朴誠雄、申承煥、洪宗玄首次經營露營場當起露營場「新手社長們」，在這過程中，社長們會和客人們交流各自的故事、一同學習人生。



有趣的是，朴誠雄演過黑色電影《闇黑新世界》，由於裡頭的反派角色實在太經典，他在韓國演藝圈素有「長著惡角臉」的名號，就算展露笑容也像是笑裡藏刀，《演員露營讚》製作團隊就因此頻頻KUSO《闇黑新世界》。

▼《闇黑新世界》朴誠雄官方Cut



*延伸閱讀：‎長著一副惡角臉上《認識的哥哥》狂被噹，朴誠雄有苦難言‎

例如首支預告，配樂不僅來自《闇黑新世界》，三位演員還穿著西裝表露嚴肅狀。朴誠雄低沉的喊聲「孩子」，洪宗玄和申承煥就分別拿起鐵鎚和斧頭現身，三人作勢要幹什麼大事，結果朴誠雄只是吃著棒棒糖說：「這個天氣很適合露營」。



後來的正式預告中，朴誠雄無論是砍柴、生火還是切西瓜，一拿起「家私」（工具）都會被後製成恐怖氛圍，節目組喊他「把所有類型都變成黑色風格的雄老闆」。不過這也不是節目組隨便剪輯的，朴誠雄在向客人收錢的時候，就曾開玩笑說：「要拿工具出來嗎？」很會利用自身長才(?)製造效果XD。



《演員露營讚》海報同樣走兇狠與搞笑路線融合：

▼「客人休息吧，我來做。」溫暖與殺氣共存的朴誠雄



▼「肉，要怎麼烤呢？」搶鏡者申承煥



▼「冷嗎？我替你生火。」貼心老么洪宗玄



「名演員的露營場社長挑戰記」，《演員露營讚》從今（25）日起，每週一晚間於ENA與Channel A晚間10點30分首播。



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