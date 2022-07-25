[分集剧情]《Insider》姜河那高深莫测，演技骗过所有人！接管赌场还不够，必让检方内部互咬！范冰冰霸气登场！（EP13－14）

[有雷]《Insider》即将进入最终回，姜河那缜密的复仇计画越来越复杂，也越来越深入核心。在剧中他除了能猜测所有人的下一步，更用华丽演技骗过所有对象，大家都以为正在与他合作，但其实却成为了他利用的棋子而不自知。接管了赌场后，他更大胆提议与仇人许城泰分润，计画即将进入最高潮。

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《Insider》谷底翻身的金耀汉（姜河那饰）摆平了平时在狱中服侍著神仙栋的都会长，以及杨氏兄弟后，秘密资金转到自己的法人名下，并接手了赌场的经理位置，但此位置也一样是如坐针毡，耀汉必须无时无刻计画著下一步，目前他的老长官睦震衡（金相浩饰）似乎与他配合，以求在检察厅内自保，不过睦震衡也已有认知，自己也将是耀汉的下一个目标。



中央地检尹炳旭（许城泰饰）大动作把金耀汉从赌场抓回讯问，想知道耀汉是否已查出自己就是杀害他奶奶的幕后主使，耀汉自然不动声色，更提议将赌场洗钱总金额的2.5％送给尹炳旭，这提议让尹炳旭无法拒绝，并且著手将睦震衡调往更远的丽水去任职。



耀汉一边透露神仙栋的讯息而让睦震衡去监狱调查他们，但另一边却提早通知了吴秀妍（李裕英饰），让吴秀妍去通知神仙栋并且打造两人的合作已破裂的假象，吴秀妍想取代耀汉的位置成为神仙栋的跑腿，果然睦震衡前往搜查的当日，所谓的神仙栋早已不复存在，而吴秀妍也因此取得了神仙栋的信任，更趁机拉拢睦震衡，推荐睦来为神仙栋服务取代具律师，而睦震衡也不须调走而可留在首尔任职。



原来而早在这些动作之前，检察厅的最高长官已经找上耀汉，希望能与他联手抓住检察厅中的贪腐人员，尹炳旭对於有人出手救了睦震衡感到相当愤怒，而此时耀汉更加码透露吴秀妍的真实身分给尹炳旭，吴秀妍的复仇计画其来有自。吴秀妍与都会长的谈判差一点露出破绽，都会长果真老狐狸，一眼识破其实吴秀妍仍是耀汉那一边的人，因此吴秀妍只好用了药物让都会长死亡。



赌场在短时间内即更换经理，从金耀汉到吴秀妍，加上洗钱的进度停滞，让秘密金主相当不满意，由更上级派出重量级大姐头范冰冰，取代原本的安妮（韩宝凛饰），放出消息只要杀了金耀汉就可当上赌场经理！下周《Insider》即将进入精彩大结局。



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