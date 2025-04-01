《柔美的细胞小将》第3季回归，金高银依旧是「柔美」！「驯鹿」登场，这些男演员超符合「年下男宅男」气质

TVING原创剧集《柔美的细胞小将》第三季正式进入制作阶段，并将与第一季和第二季的主演金高银一同回归。

根据31日JTBC娱乐新闻援引某位电视剧业界相关人士的言论：「《柔美的细胞将将》第三季在第二季完结后时隔三年制作。 TVING内部为了推动这一项目正在全力以赴，第三季的主角仍将由金高银出演。 他们正在努力保持该系列独有的色彩。」



对此，该剧的制作公司 Studio Dragon 表示：「确实正在制作第三季，并向金高银提出了饰演主角柔美的提案，目前处於讨论阶段。」金高银的经纪公司 BH娱乐方面也透露「确实收到了出演提案，目前正在审慎考虑中。」

《柔美的细胞将态》是一部描写与细胞们一起吃饭、恋爱并成长的平凡女子柔美故事的治愈系共感爱情剧。 该剧首次尝试将真人与3D动画结合，生动展现了原作网漫的魅力，集浪漫、共鸣与可爱於一身，获得了极大好评，不仅在韩国国内大受欢迎，还在全球范围内取得了亮眼成绩。



第二季相较於第一季，更积极地改编了原作情节，为观众带来了新鲜的乐趣。 而在第三季中，原作粉丝们期待已久的柔美最后的恋爱对象「驯鹿」将登场，进一步提升了观众的期待感。「驯鹿」的人物特点就是「年下男」、「宅男+酷爱在家里运动的大型犬」。

而关於「驯鹿」一角到底要由谁来演，网友也推荐了不少人选。 其中有：李到晛、蔡钟协、徐康俊、孔明、安孝燮、罗人友、徐康俊、孔明..... 等，几乎都是具有软萌气质的男演员，完全可以想像他们变成乖乖阿宅的样子。



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