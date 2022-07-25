「花式滑冰女王」金妍儿官宣10月大婚，嫁小5岁声乐家男友！

韩国花式滑冰女王金妍儿将於10月结婚。

金妍儿所属经纪公司AT Sports官宣：「金妍儿将於10月下旬在首尔某地与歌唱家高佑琳（27岁）举行婚礼。 两人2018年的冰演活动中相识，Forestella作为邀请歌手亮相，他们目前已经稳定交往了3年。 金妍儿和高佑琳双方都希望举办一场仅邀请亲近的亲朋好友的平凡婚礼，因此没有告知具体的结婚日期和婚礼场所，将以非公开形式进行。 」

金妍儿是韩国花滑史上里程碑式的人物，是冬奥会、世锦赛、大奖赛总决赛、四大洲赛、世青赛全满贯得主（女子单人滑专案），也是花滑史上第一位突破200分大关的运动员。 她在职业生涯的所有比赛中从未下过领奖台，并先后11次打破花滑世界纪录，因而被视为韩国国民英雄，即使已经退役多年，在韩国也有不小的影响力。



金妍儿的未婚夫高佑琳毕业於首尔大学声乐系，是男子美声组合Forestella的成员，以醇厚温柔的音色与扎实的演唱功底备受业界好评，婚后他将继续作为声乐家和歌手活动。



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