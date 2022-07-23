《我家的熊孩子》金俊昊♥金智珉玩游戏大放闪，希澈&金钟旼只有干瞪眼的份

是谁提议要玩游戏的XDD

《我家的熊孩子》最新EP.301，金俊昊与同为谐星的女友金智珉，还有希澈、金钟旼一同到户外露营，玩起「爱情层层叠」（爱情叠叠乐）游戏，一块一块积木上都有任务，没完成任务的人得喝一杯。

希澈和金钟旼摩拳擦掌希望能捉弄金俊昊与金智珉这对情侣，终於等到机会――金智珉要公开手机相簿。希澈一把抢走金智珉手机，果真翻出两人放闪照，是他们公开交往拍下的纪念照，希澈看完默默的说：「不过真的很有爱，越看越生气，好羡慕……」



金俊昊也主动公开一张照片「管理的女人，在车里也撑伞的女人」，金钟旼脸上虽然笑笑，但似乎很感慨：「有意思……过得很有意思啊……」希澈跟著大叹口气：「这个不是在折磨你们，反而在折磨我啊……」



接著，金俊昊抽到了「亲旁边的人脸颊」！金俊昊迫不及待执行任务，金钟旼倒是出言警告：「这资料会留一辈子的喔！」搞笑的是，金俊昊只亲成金智珉的手背，想突击亲对方脸颊却失败，金智珉吓了好大一跳！这时希澈就开始幸灾乐祸了：「俊昊哥看起来好可怜……」任务最后以拥抱收场，希澈也干脆和金钟旼拥抱，更要求和金智珉抱一个，下场当然是被金俊昊赶走XD



整段露营内容还有相当多有趣场面，包括希澈想好结婚后从《我家的熊孩子》下车后的两种剧本，还有金俊昊打给金智珉妈妈讲谐音笑话没被买单、金钟旼打给朴娜勑搞笑告白……

金智珉在演播室里更讲了金俊昊不少美谈，包括和狗狗相处很好、17年前以金智珉谐星前辈的出席金智珉父亲葬礼二话不说帮忙抬棺。希望金俊昊与金智珉这对佳侣能顺利在明年步入礼堂啊！也祝福金钟旼快找到他的「七月姻缘」啊！而希澈呢……也请加油^^

*延伸阅读：《我家的熊孩子》金俊昊算命算出与金智珉「若明年完婚就会白头偕老」♥ 但被告诫选举要正当‎

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