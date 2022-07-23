如果把《非常律师禹英禑》权敏宇换成《秘密森林》徐东载？ 网笑翻：「肯定超积极巴结」

权敏宇弱爆了，《秘密森林》徐东载才是真正的权谋诡计啊！XD

《非常律师禹英禑》本周剧集里，权敏宇对英禑的不满越来越激烈，让观众想起另一个底层出身角色《秘密森林》徐东载（李浚赫 饰），猜测如果是他遇到这种情况会作何反应？结果超好笑！



*以下内容包含第7和8集关键剧情！



《非常律师禹英禑》讲述患有自闭症的禹英禑作为律师的成长故事。 同僚律师权敏宇发现英禑父亲是汪洋老板的大学前辈后，认定英禑是靠关系进入公司，愤愤不平、处处为难英禑，为此跟崔秀妍都争论不休。



网友想起另一个同样底层出身渴望向上爬的角色——《秘密森林》里的检察厅副部长徐东载，猜测如果是他发现英禑走后门，态度应该跟权敏宇截然不同：「肯定第二天就跑去英禑爸爸的饭卷店接送英禑上下班，展示用笑容对英禑爸各种谄媚。 」

又假设，徐东载看到英禑和太守美在朴树下聊天，应该不会像权敏宇一样气噗噗等英禑回来跟她计较，而是主动跑到山坡上表示关切，顺便跟太守美打招呼：「啊~ 原来禹律师在这里，找了半天呢！（对太守美）我来拿背包吧！代表大人您好，我是西部地检的徐东载。 」



就算英禑想保持距离，徐东载也不会轻易放弃：「禹律师动作好敏捷哦，就像大西洋斑海豚一样！」当然，前一晚肯定有熬夜学习鲸鱼和海豚的知识XD



如果徐东载得知英禑妈就是太守美（很可能比英禑更早发现），那更不得了，很可能会主动帮英禑办公室铺上鲸鱼壁纸，随时准备听她讲鲸鱼的故事，像侍奉皇帝一样侍奉英禑。 如果他发现英禑妈还是法务部长官候选人，估计会甘愿给英禑当擦脚地垫，把英禑的工作全部交给权律师去做，看到权律师为难英禑更要皱著眉阻止。

徐东载一定不会像权敏宇那样乱点鸳鸯谱，而是早就看出英禑和浚浩互有好感，想方设法挤掉权敏宇、自己成为浚浩的室友; 公司聚餐也把地点定在英禑爸的饭卷店，顺便再去奉承一番XD



网友感叹权敏宇段位还是太低，如果是徐东载的话，绝对死也不会说出英禑走后门这个秘密，更不可能跟法务部长女儿吵架，巴结他们往上爬还来不及，怎么会对著干？ 这才是真正的权谋诡计啊！XD



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