《非常律师禹英禑》EP.8朴恩斌&陈庆的超强演技！官方另外公开删减片段道出两大律所的恩怨～

这部剧的主要演员们，演技都太强大了～～～！禹英禑（朴恩斌 饰）&太守美（陈庆 饰）这场戏的片段直接突破200万观看人次。

ENA 热门韩剧《非常律师禹英禑》EP.8 收视率再创新高AGB全国13.1%，估计电视台高层作梦都在笑~XD，这样下去看来20%也非难事，不如我们就来猜猜这部剧最后到大结局EP.16时，收视率成绩会是多少呢？



（以一周升2%的保守估计是可以到21%，若大胆一周升4%就是29%，大家觉得呢？看收视率成长图似乎什么都可能会发生～。）

【再往下阅读，将会谈及剧情】回到主题，这次 EP.8 结尾女主禹英禑与泰山代表律师太守美的对戏，展现出超强的扎实演技，引发网上热烈讨论外，官方 youtube 影片也直接突破200万的观看人次，成效相当惊人！



禹英禑婉拒了太守美的挖脚提案，并告诉她自己是的她的女儿，太守美一句台词都没有，跟随著禹英禑所说的话，表现出微笑→凝固→震惊→回想→愧疚→热泪盈眶…等等，各种情绪变化牵动著这一段剧情。



太守美问：「你怨恨我吗？」禹英禑回：「我们在昭德洞的山坡上，一起看著那棵树时……我很开心，我一直想见你一面，很高兴见到你。」原本禹英禑冷静又隐忍的情绪，最终也红著眼眶离去，场面让人非常感动。



此外，官方也公开了最新的删减片段，「汪洋」律所的代表律师韩宣荣（白智媛 饰）不满客户被「泰山」的太守美抢走，两人正面对峙，韩宣荣说：「你小心一点，被毁掉只是一瞬间的事，更何况你也不是一点瑕疵都没有的人。」之后太守美反呛说：「我能有什么事呢？你是指泰山挖了汪洋客户的事？还是...把你男人抢走变成我老公的事？」



最后，韩宣荣丢下震撼弹！提起太守美曾经失误过，大学时期看似单纯却未婚生子的事，太守美也瞬间变脸，她们中年一代的故事也相当精采啊！！！



本周的片段中，大家印象最深刻的是什么场面呢？

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