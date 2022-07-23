Netflix公开《The Glory》出演阵容和人物设定！「校暴受害者」宋慧乔携手神秘的「整形外科医生」李到晛，报复「校暴主导者」林智妍

宋慧乔继《太阳的后裔》后与金银淑作家「二搭」，将变身为充斥著愤怒和仇恨的女主角「文东恩」，给予校暴加害者和旁观者奋力一击！

曾执笔过不少浪漫剧的金银淑作家，如：《秘密花园》、《继承者们》、《太阳的后裔》、《鬼怪》、《阳光先生》等，这次改写复仇剧，为8集的季播剧，100%事前制作，并由《秘密森林》、《阿尔罕布拉宫的回忆》、《Watcher》、《青春记录》、《Happiness》安吉镐导演执导。

以两位女主角和一位男主角为故事主轴，描述虽然梦想成为建筑师，却在学生时期遭遇残忍的校园暴力事件，而自行申请退学的主人公，等待加害者结婚、生子。孩子进入小学后，成为孩子的班导师，对加害者及旁观者进行彻底的复仇计画，是一个邪恶又悲伤的故事。

▲宋慧乔饰演「文东恩」，校园暴力的受害者，由於严重的霸凌而自行退学。冒著生命危险向伤害自己的加害者及旁观者们报仇，整个人充斥著愤怒和仇恨。

▲李到晛饰演「周汝正」，家境优渥的整形外科医生，可谓「温室里的花朵」。在明朗的外貌下隐藏复杂的秘密，决心不成为东恩的王子，而成为帮助她於刀尖起舞的刽子手。

▲林智妍饰演「朴妍珍」，过去校园暴力的主导者、加害者。狠毒的她没有一丝后悔，过著完美人生。然而，最终却被命运的回旋镖所攻击，逐渐勒紧自己的脖子。

▲廉惠兰饰演「姜贤南」，是校园暴力的另外一位受害者。

▲朴成勋饰演「全在俊」，他和妍珍一起破坏东恩的生活。家里有钱有权，生活随心所欲、目中无人。

▲郑成日饰演「河道英」，妍珍的丈夫，陷入东恩所设下的陷阱。

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