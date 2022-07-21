【劇透】《非常律師禹英禑》揭露禹英禑身世，父女對話超好哭！朴恩斌&姜泰伍「無意識」互撩，太心動了

《非常律師禹英禑》收視率繼續火爆行進中，第7集揭露了禹英禑（朴恩斌 飾）的身世。

第7集中，鄭明錫（姜其永 飾）帶領新人律師禹英禑、崔秀妍（河允景 飾）和權珉宇（朱 鍾赫 飾）承接了「撤回昭德洞（幸福路）區間改造」的案子，並為此對上了知名律所泰山的王牌律師-泰秀美（陳京 飾）。 鄭明錫明知該案勝訴的可能性幾乎為零，卻因為昭德洞有著無法用金錢比擬的價值而決定接下案子。

「昭德洞」一案從開始就充滿了波折，汪洋律所認為明明可以繞道取代從中貫通的路線，但對方可能因為費用原因寧願選擇直線距離的道路興建，如果單純是因為費用而決定這樣的路線，那麼對方就違反了《行政法》的比例原則。 定好了起訴方案之後，終於等來了第一個開庭日，「泰山之王」泰秀美輕而易舉地推翻了汪洋提出的方案，甚至在她的三言兩語之下，昭德洞里長崔漢壽（鄭奎洙 飾）和曹玄宇（金聖凡 飾）反倒變成了貪求補償金的利己主義者。



案子陷入困境之中，汪洋必須盡快找到幸福路的違法事由，就在此時禹英禑察覺到慶海道的「戰略環境影響評價」手續違規。 鄭明錫指出可以打「溫情牌」，禹英禑提出可以申請現場檢證。 沒想到第二次開庭時，汪洋辛辛苦苦找出來的證據卻被泰秀美再一次輕而易舉地推翻了，關鍵時刻禹英禑發揮了自己過目不忘的天賦，想到2019年4月慶海道給昭德洞居民委員會發的文件裡有一句「設計已完成，無法變更道路路線」，該證據成了汪洋翻盤的關鍵。 泰秀美注意到了優秀的禹英禑，汪洋也適時提出了現場檢證的要求，汪洋和泰山業界頂尖律所正式展開正面對決。

禹英禑和李俊浩（姜泰伍 飾）的LOVELINE也在逐漸展開，禹英禑想要確認自己是否喜歡對方，董格拉米（朱玄英 飾）告訴她可以試著觸摸對方。 在只剩下兩人的情況下，禹英禑大膽地問道：「李俊浩，我可以摸你一下嗎？ 我想要確認我是不是喜歡你，想要數一數我摸你時的心跳，看看一分鐘能跳多少次。」 面對突如其來的「禹式告白」，李俊浩很快收拾好了心情，反問道：「不摸我的話，心臟就不會跳得很快嘛？ 和我在一起的時候也不會嗎？ 好傷心哦。」



第7集中，禹英禑既有心動也遇到了危機，禹爸爸得知女兒和泰秀美碰面後很是不安，也察覺到了韓善英（白智媛 飾）讓女兒進入汪洋的真實目的，因為禹英禑是自閉兒，多年來禹爸爸只能眼睜睜地看著女兒失去了很多機會，這讓他痛苦不堪。 與英熙完全明白爸爸的苦心，父母間的對話聽得觀眾紅了眼睛。

此外，根據尼爾森顯示，《非常律師禹英禑》第7集全國收視率達11.7%，首都圈收視率增長至13%，引爆收視熱潮。

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