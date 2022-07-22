【劇透】《非常律師禹英禑》EP.8禹爸爸揭陳年舊事，英禑勇敢認親母！女主「戀商」覺醒，直球式告白

《非常律師禹英禑》第8集精彩繼續。

第8集延續了第7集中的「撤銷昭德洞區間整改案」，精彩的同時又充滿了悸動，鄭明錫（姜其永 飾）帶領禹英禑（朴恩 斌 飾）、姜秀妍（河允景 飾）和權敏宇（朱鍾赫 飾）「以卵擊石」大獲全勝，禹英禑直球式告白另觀眾心跳加速。



汪洋律所的代表韓宣榮（白智媛 飾）告訴鄭明錫等人可以利用輿論來掌握主動權， 於是汪洋律所前往昭德洞現場檢證的當日特意邀請了記者一同前往，然而事情並非眾人想像中那般順利，原本是想展示昭德洞無形的價值以及居民們的愛鄉之心，沒想到卻被泰山律所使計破壞了，太守美（陳京 飾）的發言順利地離間了里長和居民。

連老天爺似乎都站在了泰山這邊，下起了大雨，前來現場檢證的法官們顯得很不耐煩，現場檢證非但沒幫到鄉民們，反倒弊大於利。 裁判長要求在下次開庭之前拿到居民們的同意書，反對建造幸福路的居民人數過半才行。 一邊是迅速行動的泰山，一邊是束手無策的汪洋...... 汪洋的字典里從來沒有「放棄」二字，眾人為了挽回居民的心，不惜現場舉行了即興公演。 正當眾人沉浸在歌聲中時，禹英禑和太守美在朴樹下偶然碰面，太守美稱讚禹英禑在「婚紗案」中的機智，表達了好感，甚至提出了讓她跳槽來泰山。



因「走後門就業」而泄氣的禹英禑想要擺脫爸爸，決心跳槽去認可自己實力的泰山。 禹爸爸得知真相後心態崩塌，不得不說出其實太守美是英禑媽媽的事實。 震驚的英禑從台階上跌落住進了醫院，禹爸爸也告訴了她所有的舊事，默默聽著爸爸講述的英禑突然得到了靈感，找到了能夠推翻整改案的關鍵所在。 同時鄭明錫也推波助瀾，利用一把雨傘要求原來的裁判部迴避，上司和下屬齊心協力讓眾人看到了雞蛋也能擊破石頭的奇跡。



禹英禑找到了太守美，告訴對方自己就是她的女兒，同時也表達了自己仍將留在汪洋、守在爸爸身邊的意思。 太守美以為禹英禑會怨恨自己，沒想到禹英禑卻告訴她：「那天在昭德洞山坡上一起看朴樹的那個瞬間，真的很美好，一直想要見你一面，見到你很高興。 」沒有埋怨、沒有委屈，也沒有痛哭......



此外，禹英禑對李濬浩（姜泰伍 飾）的愛意終於「覺醒」，她勇敢的告訴對方：「那天，我的心跳非常快，所以，我確實很喜歡你。 」 一直以來李濬浩都對禹英禑展現出了別樣的情愫，兩人是否是雙向奔赴，「鯨魚CP」能否成功交往，讓我們繼續關注接下來的劇情吧。



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