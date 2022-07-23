《非常律師禹英禑》EP.8朴恩斌&陳慶的超強演技！官方另外公開刪減片段道出兩大律所的恩怨～

這部劇的主要演員們，演技都太強大了～～～！禹英禑（朴恩斌 飾）&太守美（陳慶 飾）這場戲的片段直接突破200萬觀看人次。

ENA 熱門韓劇《非常律師禹英禑》EP.8 收視率再創新高AGB全國13.1%，估計電視台高層作夢都在笑~XD，這樣下去看來20%也非難事，不如我們就來猜猜這部劇最後到大結局EP.16時，收視率成績會是多少呢？



（以一週升2%的保守估計是可以到21%，若大膽一週升4%就是29%，大家覺得呢？看收視率成長圖似乎什麼都可能會發生～。）

【再往下閱讀，將會談及劇情】回到主題，這次 EP.8 結尾女主禹英禑與泰山代表律師太守美的對戲，展現出超強的紮實演技，引發網上熱烈討論外，官方 youtube 影片也直接突破200萬的觀看人次，成效相當驚人！



禹英禑婉拒了太守美的挖腳提案，並告訴她自己是的她的女兒，太守美一句台詞都沒有，跟隨著禹英禑所說的話，表現出微笑→凝固→震驚→回想→愧疚→熱淚盈眶…等等，各種情緒變化牽動著這一段劇情。



太守美問：「妳怨恨我嗎？」禹英禑回：「我們在昭德洞的山坡上，一起看著那棵樹時……我很開心，我一直想見妳一面，很高興見到妳。」原本禹英禑冷靜又隱忍的情緒，最終也紅著眼眶離去，場面讓人非常感動。



此外，官方也公開了最新的刪減片段，「汪洋」律所的代表律師韓宣榮（白智媛 飾）不滿客戶被「泰山」的太守美搶走，兩人正面對峙，韓宣榮說：「妳小心一點，被毀掉只是一瞬間的事，更何況妳也不是一點瑕疵都沒有的人。」之後太守美反嗆說：「我能有什麼事呢？妳是指泰山挖了汪洋客戶的事？還是...把妳男人搶走變成我老公的事？」



最後，韓宣榮丟下震撼彈！提起太守美曾經失誤過，大學時期看似單純卻未婚生子的事，太守美也瞬間變臉，她們中年一代的故事也相當精采啊！！！



本週的片段中，大家印象最深刻的是什麼場面呢？

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